Væk med vederlag

HJØRRING: Hjørring byråd besluttede onsdag aften, at det vil opfordre bestyrelser, som borgmesteren er udpeget til i sin egenskab af borgmester, til at undlade at betale vederlag til borgmesteren.

Enhedslistens Louise Hvelplund havde stillet forslaget, da Enhedslisten mener, at en borgmester bør nøjes med sin borgmesterløn. Byrådet kan dog kun opfordre bestyrelser til at undlade at betale vederlag. Byrådet har ingen juridisk magt over bestyrelser uden for kommunen. Louise Hvelplund understregede, at forslaget ikke er en kritik af Hjørrings borgmester Arne Boelt (S), men er helt principielt. Arne Boelt stillede selv det forslag, som blev vedtaget. Han sidder for eksempel i bestyrelsen for Hirtshals Havn, fordi Hjørring Byråd har vedtaget, at den til enhver tid siddende borgmester er født medlem af Hirtshals Havns bestyrelse. Arne Boelt lovede, at han vil bringe byrådets anmodning videre til havnens bestyrelse.