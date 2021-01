Byråd afviste at stoppe byggeri af mega-sommerhus

NØRRE RUBJERG: Et stort flertal i Hjørring Byråd vil ikke, trods stort pres fra grundejere i området, trække i håndbremsen og stoppe byggeriet af et 300 kvadratmeter stort sommerhus med plads til 24 personer på Harevej 4 i Nørre Rubjerg nord for Løkken.

- Men vi har lært af den her sag - at der er noget vi skal have kigget på, og nu går et større arbejde med at gennemgå vores sommerhusområder og tilhørende lokalplaner i gang, lød det fra borgmester Arne Boelt (S).

Voldsomme protester

Sagen på Harevej har affødt voldsomme protester fra et flertal af de 200 grundejere i området, siden kommunens teknik og miljøudvalget 13. januar afviste at stoppe byggeriet med et såkaldt paragraf 14-forbud. Byggeriet er nemlig i tråd med den eksisterende ældre lokalplan, men et stort sommerhus med væsentlig mere trafik og mange beboere på én gang vil være forstyrrende og passer slet ikke ind i det rolige område, mener kritikerne.

Den tomme grund, før byggeriet gik i gang. Foto: Torben Hansen

SF og Enhedslisten brugte deres initiativret til at få sagen bragt i byrådet.

- Selvom lokalplanen lige akkurat tillader så stort et byggeri , bør byrådet se på de store linjer. Vi bør forebygge de konflikter, som de her party-sommerhuse kan skabe i et fredeligt område, hvor de tidligere deklarationer sagde, at det kun skulle være en-familieshuse, sagde Jørgen Bing (SF), der henviste til, at byggeriet af de store mega-sommerhuse har skabt konflikter i sommerhusområder på Sjælland.

Men den udlægning tog socialdemokratiets gruppeformand, Peter Duetoft (S) afstand fra:

- Det er jo helt Trumpsk af kalde det party-huse med fester hele natten. Det er typisk store familier, der beslutter at mødes i et sommerhus, så vi deler slet ikke den bekymring.

Lokalpolitikerne er i sagsforløbet blevet beskyldt for ikke at være klædt fagligt godt nok på af forvaltningen til at træffe en kvalificeret beslutning.

Det blev afvist fra flere sider i byrådet. Det kom bl.a. frem, at de politiske grupper havde drøftet sagen, inden den blev behandlet på teknik og miljøudvalgets møde 13. januar. Kun SF og Enhedslisten stemte for at stoppe byggeriet.