Alle bag budgetforlig

HJØRRING: Et enigt Hjørring byråd har lavet budgetforlig. Underskrifterne blev sat onsdag efter godt to dages forhandlinger om borgmester Arne Boelts (S) oplæg til budget.

Der er forholdsvis få ændringer i forhold til det budgetforslag, som Arne Boelt spillede ud med.

- Jeg har kunnet mærke, at man ville have et forlig og det er fantastisk, at alle er med, siger Arne Boelt.

Han vurderer, at årsagen til den smertefrie proces er, at alle partier og lister kan se sig selv i budgetforliget.

Blandt ændringer er der blandt andet kommet en million kroner mere til cykelstier, penge til undersøgelse af muligheden for solpaneler på offentlige bygninger, valgmulighed om varm aftensmad til ældre eller varm middagsmad, 3.5 millioner kroner til bedre faciliteter til stadion i Hirtshals, seks millioner kroner i stedet for syv million kroner til opgradering af stadion i Hjørring som forberedelse på, at Vendsyssel FF måske rykker op i superligaen, samt fem millioner kroner ekstra til bedre normering i vuggestuer og børnehaver samt penge til gradvis indfasning af maksimalt 26 elever i børnehaveklasserne i stedet for 28. En beslutning som lægges ud til skolerne selv at bestemme.

Læs mere om budgetaftalen her (pdf-fil)