Byråd skummede over VFF-gæld: - Det her er noget misk-mask

HJØRRING:Hvorfor har fodboldklubben Vendsyssel FF ikke holdt lejeaftalen med Hjørring Kommune om Hjørring Stadion, og hvorfor er kommunen fortsat med at betale sponsorstøtte på 400.000 kr årligt til klubben, selvom VFF skylder penge for leje af stadion?

En restance på i alt to millioner kroner i manglende betaling for leje af stadion blev livligt debatteret på byrådsmødet onsdag aften, og et stort flertal besluttede at holde hånden under klubben og godkendte en nedsat leje og en afdragsordning på restancen.

- Det her er noget misk-mask. Hvis det kun havde været manglende betaling pga. coronakrisen, så var det en anden sag, for jeg går ind for at hjælpe bl.a. idrætslivet gennem krisen. Men gælden rækker tilbage til 2019, og det er ikke i orden, sagde Ole Ørnbøl ( S).

Store armbevægelser

I august 2018, hvor VFF lige var rykket i superligaen, og Fortuna Hjørring havde sikret sig endnu et mesterskab i kvindernes liga, var der store armbevægelser. Et flertal i byrådet bevilgede 17,5 millioner kroner til opgradering og nye tribuner på stadion. Forudsætningen var bl.a. en lejeaftale med VFF, som fremover skulle betale lidt over en million i leje, når klubben spiller i superligaen og lidt under en million kroner, hvis klubben som nu spiller i 1. division.

Der er ikke blevet betalt meget af den leje, og flere i byrådet tvivler på, at det kommer til at ske, selvom lejen nu bliver sat ned.

- Men vi må have forståelse for de vanskeligheder klubben befinder sig i, og det var nok også en ret høj leje, der blev aftalt fra starten af. Jeg mener ikke, at der sker nogen skade ved, at lejen nedsættes og aftalen forlænges, siger Per Møller (K).

Det var generelt den gamle gæld fra før coronakrisen, der mødte kritik.

- Det er noget skrammel, men jeg vil ikke være med til at trække tæppet væk under vores elitehold, sagde Søren Smalbro (V).

Syv medlemmer stemte imod den nye lejeaftale og et medlem undlod at stemme. 22 stemte for.

I den ny aftale skal VFF reelt betale det samme årligt til Hjørring Kommune. Men betalingen indholder så også afdrag på den gæld, der er oparbejdet. Fremover vil kommunens sponsorbidrag til klubben blive modregnet, hvis lejeaftalen bliver misligholdt.

Hvis Vendsyssel FF skulle rykke ned i 2. division bortfalder lejeaftalen, og så skal der forhandles en helt ny aftale.