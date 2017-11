Byrådsgruppe konstitueret

HJØRRING: Venstres nyvalgte byrådsgruppe har konstitueret, og gruppen oplyser, at Henrik Jørgensen - udover gruppeformandsposten - også skal være næstformand i økonomiudvalget, formand for Vendsyssel Teater og have plads i bestyrelsen i Hjørring Erhvervscenter i den kommende byrådsperiode.

Jørgen Christensen bliver medlem af af økonomiudvalget samt næstformand i byrådsgruppen, mens Bjarne Mølgaard får plads i børne-, undervisnings- og fritidsudvalget og det udvidede folkeoplysningsudvalg.

Søren Smalbro bliver formand for teknik- og miljøudvalget, får plads i repræsentantskabet HMN (naturgas) og i udvalget for by- og landdistriktsudvikling.

Claus Mørbak Højrup skal sidde i arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget, sundheds-, ældre og handicapudvalget og i bestyrelsen i Hirtshals Havn.

Svenning Christensen får plads i børne-, undervisnings- og fritidsudvalget og i bestyrelsen Hjørring Vandselskab A/S, mens Lone Olsen får plads i sundheds-, ældre- og handicapudvalget.

Samtlige medlemmer af den nuværende V-byrådsgruppe, som var på valg, blev genvalgt.

Nyvalgt i Venstres Byrådsgruppe er Lone Olsen som kommer fra Tårs.

I forbindelse med konstitueringen siger gruppeformand Henrik Jørgensen:

- Jeg er glad for at vi har kunnet konstituere os til alles tilfredshed, og jeg ser frem til et forsat godt samarbejde i byrådsgruppen i de kommende fire år. Venstre har ikke haft det kommunalvalg, som vi havde ønsket os - heller ikke i Hjørring Kommune - og derfor er jeg specielt glad for at vi for første gang i otte år er med i en konstituering, hvor vi har forhandlet os til næstformandsposten i økonomiudvalget og formandsposten i teknik og miljøudvalget.