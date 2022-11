Byrådsmedlem føler sig mobbet: - De andre griner af mine forslag

HJØRRING:Et opsigtsvækkende forslag har fundet vej til det kommende byrådsmøde i Hjørring:

"Da jeg mener, at vores borgmester ikke magter at styre byrådsmøder, ønsker jeg, vi vælger en ordstyrer, som kan styre dette".

Sådan lyder forslaget fra byrådsmedlem Frode Larsen (NB), der grundlæggende er utilfreds med debatten i Hjørring Byråd.

- Jeg føler, at jeg bliver mobbet. Jeg er udsat for forskelsbehandling ved ikke at få samme taletid som de andre, og det er borgmesterens ansvar ikke at gøre forskel på byrådsmedlemmer, siger Frode Larsen og tilføjer:

- Der bliver slukket for min mikrofon, og de andre griner af mine forslag, og jeg bliver mødt af nedladende kommentarer, siger Frode Larsen.

Hvem skal så styre byrådsmøderne?

- Det kunne være viceborgmester Per Møller (K), som jeg også pegede på som min borgmesterkandidat ved valget. Jeg tror, at han vil være bedre til at respektere alle, siger Frode Larsen, der før kommunesammenlægning sad 13 år i kommunalbestyrelsen i Løkken-Vrå Kommune.

Det virker, som om du er meget bitter over, at du ikke kom med i konstitueringen efter valget?

- Det har intet med det at gøre, men der skal være plads til nye holdninger i et nyt byråd, så det ikke bare fortsætter med at køre, som det plejer, siger Frode Larsen.

Borgmester Søren Smalbro (V) medgiver, at der kan være tilfælde, hvor der bliver slukket for byrådsmedlemmernes mikrofoner.

- Det gælder alle. Hvis de bevæger sig for meget udenfor det emne, som bliver debatteret, kan vi finde på at slukke for mikrofonen, siger Søren Smalbro, der understreger, at der ikke kan vælges en anden ordstyrer end borgmesteren.

Borgmester Søren Smalbro (V) har ingen kommentarer til beskyldninger om mobning. Foto: Henrik Bo

- Vi optager jo vores byrådsmøder, og jeg synes, at folk skal gå ind på "Byråds-tv" på kommunens hjemmeside og vurdere, om Frode Larsen ikke får lige så lang taletid som alle andre, siger Søren Smalbro.

Hvad er din kommentar til, at han føler sig mobbet?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

For at forbedre det generelle klima i byrådet har Frode Larsen foreslået, at byrådsmedlemmerne burde spise en ostemad og drikke en kop kaffe efter hvert byrådsmøde.

- Det faldt heller ikke i god jord, siger Frode Larsen.