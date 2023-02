HJØRRING: Omdannelsen af Hjørring midtby går snart ind i en ny fase. Efter en netop afsluttet licitation blev det Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S, der løb med opgaven med at klimasikre og forskønne 2. etape af Hjørring Midtby.

Vennelyst når lige at færdiggøre 1. etape, før de rykker direkte videre og fortsætter arbejdet på næste strækning.

Ifølge projektleder Bettina Jensen blev 1. etape lidt forsinket på grund af frostvejr og problemer med betondækket over parkeringskælderren på Sct. Olai Plads.

Bettina Jensen er projektleder på byfornyelsen i Hjørring midtby. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

- Det var ikke helt, som det så ud på tegningerne, så det var en udfordring, fortæller Bettina Jensen.

Midtbyen har i området fra Springvandspladsen til Sct. Olai Plads undergået en stor forvandling det seneste år. Formålet er at klimasikre midtbyen, så byrummet bedre kan håndtere de massive regnskyl, der forventes i fremtiden. Dermed minimeres risikoen for ødelæggelser som følge af indtrængende vand og oversvømmelser. Samtidig åbner det mulighed for at forstærke udviklingen af en oplevelsesrig og attraktiv bymidte.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Hjørring Kommune.

- Det er fantastisk at vi kan klimatilpasse og samtidig bruge det til noget positivt, som kan skabe stemning og atmosfære i vores gader. Vi glæder os over den forskønnelse, vi kan se i etape 1, og glæder os til at skulle i gang med forskønnelsen på etape 2. Bygherreudvalget vil gerne sige tak til de erhvervsdrivende og borgerne for samarbejdet og tålmodigheden i forbindelse med første etape, siger formand for bygherreudvalget Per Møller (K).

Nu begynder anlægsarbejdet på den sydlige strækning fra toppen af Jernbanegade over Mammutpladsen til og med Asylgade. Dermed skabes der en god og attraktiv forbindelse mellem Vendsyssel Teater, Banegårdspladsen, den kommende musiske skole og midtbyen i Hjørring.

Arealet ved den gamle politistation er under bearbejdning og forventes omdannet i 2024, hvor der etableres et anlæg til skatere og løbehjul-riders, ligesom der friholdes arealer til parkering.

- Vi ved vi roder, men vi glæder os til det færdige resultat, skriver Hjørring Kommune i pressemeddelelsen.

Selve anlægsarbejdet går efter planen i gang i uge 11, og etape 2 forventes færdiggjort inden årets udgang. Det er naturligvis ikke hele området, der bliver gravet op på samme tid. Arbejdet bliver udført i mindre bidder for at minimere generne for de nærmeste naboer. Man kan løbende følge med i projektet på Hjørring Kommunes facebookside, hvis man gerne vil holde sig opdateret.

Den samlede realisering af klimaprojektet forventes at koste ca. 36 mio. kr., hvoraf Hjørring Vandselskab finansierer ca. 20 mio. kr.

Arbejdet vil pågå fra midt i marts til slutningen af november 2023. Detaljeret tidsplan vil blive fremlagt på Hjørring Vandselskabs hjemmeside.