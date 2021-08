Byrødder: - Vi har ødelagt en hel bydel

Der er stor efterspørgsel efter at komme til at bo i højden omkring Svanelundsbakken og Bispetorv i Hjørring centrum, men flere politikere melder nu ærligt ud, at området slet ikke har udviklet sig på den måde, som det oprindeligt var tænkt, og æstetikken i området kan ligge på et meget lille sted.

- Jeg har været med til at ødelægge det område, så jeg vil ikke bidrage til at gøre det endnu værre, lød det fra tidligere formand for teknik og miljøudvalget i Hjørring Kommune, Ole Ørnbøl (S), da Hjørring Byråd i sidste uge behandlede planer om endnu et højhusbyggeri i området.

- Jeg erkender, at vi dengang gav lov til at bygge for meget og for tæt i området. Der blev ikke det samspil med de grønne områder i Svanelunden og Folkeparken, som det oprindeligt var tænkt, lyder det uddybende fra Ole Ørnbøl.

Hvorfor lykkedes det ikke styre at udviklingen?

-Vi var nok for utålmodige og satte os ikke godt nok ind i konsekvenserne. Vi fik heller ikke tiltrækkeligt med materiale, som illustrerede, hvordan byggeriet ville tage sig ud, siger Ole Ørnbøl.

Historien viser, at der blev givet den ene dispensation efter den anden til at bygge højere, end lokalplanen tillader. En bevaringsværdig bestyrerbolig på Gasværksbakken blev også, via en politisk dispensation, jævnet med jorden. Argumentet var bl.a. dengang, at det var positiv udvikling i byen og mere højhusbyggeri ville spille fint sammen den høje Metropol-bygning på den anden side af jernbanen.

Den tidligere slagterigrund forvandlede sig til et nyt butikscenter i Hjørring, omkranset af hvide blokke med boliger.

- Det kunne have været et fantastisk område med blandede boliger, liberale erhverv og grønne oaser. Vi var også på inspirationstur til England. Men i stedet blev det pengene, der styrede med nogle store ladebygninger med flere butikker og fantasiløst boligbyggeri. Vi har en udtalt mangel på en arkitektur-politik i den her kommune, fastslår SF´s Jørgen Bing, der selv var udvalgsformand, da de tidlige beslutninger om slagterigrunden blev truffet i 2011.

- Jeg forsøgte at kæmpe imod, men kom altid i mindretal. I dag når jeg kører ind til byen svider det hver gang, at jeg holder for rødt og kigger ud over området, siger Jørgen Bing.

Positiv udvikling for byen

Det er imidlertid ikke alle, der deler den opfattelse af området.

- Der er da ingen grund til at skamme sig. Der har været en fantastisk udvikling med nye butikskæder, der kom til Hjørring og stor efterspørgsel efter boligerne, siger den konservative Per Møller.

-Hvis vi skal have højhusbyggeri i Hjørring, så er det da det helt rigtige sted, sagde Carsten Andersen(S), da et stort flertal i Hjørring Byråd besluttede at sende endnu et boligprojekt på Bispetorv i offentlig høring.

Det er projektet Central Park Living, som omfatter byggeri i ti etager på Bispetorv. I den indledende høring er der rejst en del bekymring omkring trafikafviklingen i området, hvis der kommer endnu endnu flere boliger, samtidig med, at der også er en stor ny børneinstitution på vej.