Café og keramik-værksted lukker: Unge med særlige behov fyres

HJØRRING:En række medarbejdere og unge med særlige behov må lede efter nyt job efter Praktisk Medhjælper Udvikling i Sindal lukker Cafe Lige efter bogen på biblioteket i Metropol og keramikværkstedet Kiramik på Ålborgvej i Hæstrup.

Årsagen er økonomi.

PMU har drevet cafeen i næsten 12 år. Bag disken faglig vejleder, Käte Bach. Foto: Bente Poder

- Jeg er ked af, at vi må lukke, men som følge af ændringer i PMU’s elevtal har vi været nødt til at ændre på budgettet for 2020, idet elevtallet for det kommende år ændrer sig fra 72 elever til 58 elever. Konsekvensen er, at vi har måttet opsige tre fastansatte og tre tidligere elever, som har været ansat på særlige vilkår, oplyser forstander Conrad Andreasen.

I cafe Lige efter bogen er faglig vejleder Käte Bach og tidligere elever Sanne Høholt Jensen samt Minh Hjortlund i gang med arbejdet.

- Det er trist, at det skal ende sådan. Jeg håber, at andre overtager cafeen, siger Sanne Høholt Jensen, som har været ansat i seks-et-halvt år.

- Det har været godt at have noget at stå op til, men sådan er verden, siger Minh Hjortlund bøjet over vasken. Foto: Bente Poder

Minh Hjortlund, som har været ansat fem-et-halvt år, travlt med at skrubbe en rist ren i vasken.

- Vi har været glade for at være her. Det har været godt at have noget at stå op til, men sådan er verden, siger han.

Käte Bach har været der 11 år i denne måned. Hun har dermed været med næsten fra starten for 12 år siden. Nu er alle sagt op til 1. januar.

- Vi ville alle ønske, at vi kunne have blevet, siger Käte Bach.

Hun er ikke den eneste. Også Biblioteksleder Benthe Hansen beklager, at bibliotekets cafe nu må lukke.

- Det kom som et lyn fra en klar himmel. Jeg er meget ked af, at de flytter ud. Vi har været meget glade for, at havde dem. Vi synes desuden, at det er en god ide med tilbuddet til unge med særlige behov, siger Benthe Hansen.

Biblioteket er gået i intensiv tænkeboks for at finde et alternativ til Cafe Lige efter bogen.