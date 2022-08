Camillas søn ramt af angst og lang, lang ventetid

SINDAL:En gåtur til skole kan være uoverskuelig og farlig. En container i naboens indkørsel kan også udløse et angstanfald hos Camilla Christensens ni-årige søn.

- Han forestiller sig, at han bliver kastet ned i containeren og den bliver smidt i havnen. Han vil ikke gå hen til skolen, for han er bange for, at nogle kommer efter ham og vil skyde ham. Han vil dog godt cykle i skole, for så føler han, at han kan slippe hurtigt væk fra sine forfølgere, fortæller Camilla Christensen i hjemmet i Sindal.

Hendes ni-årige søn, som vi har valgt at holde anonym, kæmper med angst, og familien forsøger at få hjælp, men de oplever lang ventetid - både i de kommunale tilbud og i den regionale psykiatri.

- Det er selvfølgelig frustrerende, for det bremser jo helt klart hans udvikling, at han skal kæmpe med det her, siger Camilla Christensen.

En dagligdag med en dreng, der har angst er også en stor mundfuld for familien, der også tæller far, en storesøster og to mindre søskende.

Camilla Christensen føler, at hun blev lovet hjælp til sin søn, der lider af angst. Men pludselig blev det udsat et halvt år. Foto: Bente Poder

- Det er blevet langsomt værre gennem tre år. Han har altid været bekymret for alt det, der kan ske, og at der skal ske noget med os, men sidste efterår tog det fart, hvor han bl.a. ikke længere turde tage til floorball mere, fortæller Camilla Christensen.

Det er især en udfordring at få deres søn til at sove om aftenen, og forældrene bruger derfor lang tid på at ligge hos ham og forsøge at berolige ham.

- Vi prøver at berolige og forklare ham, at det er usandsynligt, at der sker alt det, som han frygter, men samtidig anerkender vi også, at han har det som han har det, siger Camilla Christensen.

Gruppeforløb i Hjørring Kommune

Familien havde set frem til, at deres søn her i august skulle starte i et tilbud i Hjørring Kommune. "Stå Stærkt Selv" er et gruppeforløb for børn og deres forældre på Kløvergården i Hjørring. Der er ikke tale om behandling, men resultaterne af den forebyggende indsats med terapiforløb er gode og mange familier har været glade for at få hjælp og redskaber til at komme videre.

I marts fik de besked om, at de kunne forvente en plads til august, men da de i juni stadig ikke var blevet indkaldt til at en indledende samtale, kontaktede Camilla Christensen Kløvergården, og beskeden var, at der alligevel ikke var plads, og at de måtte vente endnu et halvt år.

En tid i psykiatrien i Region Nordjylland er også blevet udsat et halvt år.

Børn/unge og angst Hjørring Kommune tilbyder gruppebehandlingsforløb for børn/unge og deres familier. Behandlingen, Stå Stærkt Selv, består af kognitiv adfærdsterapi og inddrager både børn/unge og deres forældre.

Angste børn og unge kan ofte:

Stille mange unødige spørgsmål og kræve kontant beroligelse.

Være meget bekymrede og tænke meget på, hvad der kan gå galt.

Foretrække at være sammen med personer de kender godt og er trygge ved og holde sig tæt til forældrene, når de færdes udenfor hjemmet.

Klager jævnligt over hoved- eller mavepine.

Have svært ved at komme i skole og undgå uvante eller vanskelige situationer f.eks. ved at finde på undskyldninger eller blive syge.

Have svært ved at sove og tage lang tid om at falde i søvn.

Angstbehandlingen foregår i grupper á ca. 6 børn/unge og forældre og forløber over 10 sessions af 2 timers varighed.

Der startes løbende hold i forskellige aldersgrupper afhængig af efterspørgsel:

7-9 år

10-13 år

14-17 år VIS MERE

Der skal være nok til de enkelte hold

På Kløvergården understreger Jette Birkbak, leder i Familieafdelingen, at "Stå Stærkt Selv" ikke er et visiteret tilbud, men at forældre selv søger om den forebyggende indsats og kommer på en venteliste.

- Vi har midler til at køre i alt seks hold med seks deltagere på hvert hold om året. Men holdene indenfor de tre alderskategorier 7-9 år, 10-13 år og 14-17 år skal være fyldt op, for at de bliver til noget, og der kan ske det, at der ikke er nok til et hold i en bestemt alderskategori, forklarer Jette Birkbak.

Men forældrene havde jo fået en klar forventning om, at der var en plads?

- Ja, det er beklageligt, og derfor må vi selvfølgelig genoverveje formuleringen, når vi sender breve ud til de forældre, der står på venteliste, siger Jette Birkbak.

Hun fortæller, at forløbene, hvor børnene mødes med andre, der har de samme udfordringer med angst har vist at have en god effekt.

- Men hvis det er alvorligere tilfælde, er det selvfølgelig et andet system med visitering til egentlig behandling, der træder til. Det her tilbud, er noget Hjørring Kommune har valgt at tilbyde, men ikke noget, som vi lovmæssigt er forpligtet til, siger Jette Birkbak.

Camilla Christensen synes imidlertid, at det har været lidt af en jungle at finde rundt i hjælp, når det drejer sig om psykisk sygdom hos et barn.

- Vores læge kan fx ikke henvise til en privatpraktiserende psykolog, når det drejer sig om et barn. Det er svært at finde rundt i, og det er altså børn, som kan få problemer for livet, hvis de ikke får hjælp, siger Camilla Christensen.

Ifølge landsforeningen "Børn med angst", sidder der i gennemsnit to børn i hver skoleklasse, der lider af angst. Tendensen på landsplan er, at flere og flere børn døjer med angst. Lidelsen er mest udbredt blandt pigerne.