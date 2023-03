Carina tænkte ud af boxen og skabte et nyt smukt fællesskab

HJØRRING: Du kender det fra kontorfællesskaber, hvor selvstændige finder sammen og udnytter de økonomiske, sociale og faglige fordele, der er ved at bo under samme tag.

Nu er der skabt et helt nyt skønhedsfællesskab midt i Hjørring.

Anne-Gine York til venstre er uddannet kosmetisk sygeplejerske og Carina Dejligbjerg er frisør. Her ses de ved den fælles modtagelse i huset. Foto: Martél Andersen

Går du ind af døren i Stokbrogade kan du både møde en frisørsalon, en negleklinik og en kosmetisk klinik. Og du bliver mødt af et venligt smil fra en af dem, da de hjælper med at tage imod hinandens kunder. De er selvstændige, men del af et fællesskab.

Det var frisør og indehaver af frisørsalonen SOCA Hairstudio, Carina Dejligbjerg, der tog kontakt til negletekniker Sofie Weis-Fogh Fjordbak og kosmetisk sygeplejerske Anne-Gine York.

Carina Dejligbjerg kendte ikke til lignende skønhedsfællesskaber andre steder, så hun måtte tænke ud af (beauty)-boxen.

- Min idé var at skabe et beautyhouse, hvor vi kunne inspirere hinandens kunder til at bruge de to andre i huset, og hvor vi kunne være fælles om huslejen, og i det hele taget hjælpe hinanden, forklarer hun og fortsætter:

- Tanken var også, at vi fortsatte med hver vores eksisterende firma.

- Jeg har fortsat salon sammen med Sofie Gram Klæstrup, og vi har derudover en frisør ansat, forklarer Carina.

Carina og de to andre frisører i SOCA Hairstudio har fået en salon midt i det hyggelige ældste kvarter i Hjørring. Foto: Martél Andersen

Skønhedshuset midt i det ældste og hyggelige kvarter i Hjørring åbnede i starten af december, og de kan allerede mærke fordelene ved at være flere. De har fået flere kunder. De er også gode kolleger og giver hinanden gode råd.

Og de andres erfaring som selvstændige erhvervskvinder har negletekniker Sofie haft glæde af.

- De har været selvstændige i mange år, og de hjælper mig, som er næsten nystartet med råd om alle mulige ting.

Negletekniker Sofie Weis-Fogh Fjordbak er glad for at dele hus med de to veletablerede selvstændige, som giver hende gode råd. Foto: Martél Andersen

Sofie var startet hjemme i privaten i Hørmested og havde faktisk Carina som kunde. Negleklinikken var gennem ti år hendes fritidsjob, og da Sofie fik tilbuddet om at flytte ind til byen, takkede hun ja og droppede tanken om at vende tilbage til lærerjobbet efter sin barsel.

- Nu vil jeg prøve det af og leve af SOF Studio. Her er mulighed for at møde nye kunder, og jeg sidder helt bevidst midt i det første rum, hvor alle kommer ind, så de kan se, hvad jeg laver, fortæller hun.

Kosmetisk sygeplejerske og indehaver af York Skin Clinic Anne-Gine York har allerede klinik i Lønstrup. Anne-Gine håber med sin nye klinik i Hjørring, at flere vil få viden om, hvilken hjælp hun kan give. Foto: Martél Andersen

Kosmetisk sygeplejerske Anne-Gine York viser ind i York Skin Clinic, der er placeret bagest i huset, og hvor døren lukkes, så kunderne kan få en oplevelse af diskretion.

Hendes klienter får behandlinger med blandt andet botox eller en dyb rensning af huden.

- Og vi har også en aftale med Ann-Kathrine Rossau, der er hudkræftlæge på Aalborg Sygehus, som kommer og rådgiver vores kunder.

Anne-Gine forklarer, at for mange er det en privatsag at få en kosmetisk behandling.

Hos Anne-Gine York handler skønhed om at forfine dine personlige karaktertræk og ikke om at ændre dit ansigt. Foto: Martél Andersen

- Heldigvis oplever vi mere og mere åbenhed omkring kosmetiske behandlinger. Men mange mennesker ved ikke, hvordan vi arbejder og hvor mange forskellige ting omkring huden, vi kan hjælpe med.

Derfor er det en fordel at dele hus med de to andre, fordi deres kunder helt uforpligtende kan få mere at vide om York Skin Clinic.

Anne-Gine York har i forvejen York Skin Clinic i Lønstrup og oplever i Hjørring, det hun kalder, en synergieffekt mellem hud, hår og negle.

- Vi har i huset her fået et spændende samarbejde i gang og bruger hinandens netværk.

For mig, der er mest i Lønstrup, er det også en fordel, at jeg ved, at hvis nogen har brug for et af mine produkter, så kan de blive udleveret af de andre her i huset i Hjørring.