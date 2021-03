Caroline slagter sparegrisen - og satser alt på nyt mikrobageri

LØNSTRUP:Fredag begynder et lille iværksættereventyr i Lønstrup.

21-årige Caroline Kegel har nemlig investeret sine sparekroner i sit helt eget mikrobageri, Kegels Bageri. 100.000 kroner har fået ben at gå på.

- Efter jul kunne jeg bare mærke, at det var nu. Så jeg har fået cvr-nummer, og jeg har købt maskiner, fortæller hun med lys i øjnene.

Men allerede længe inden det første brød fra Kegels Bageri er solgt, har hun faktisk været ved at blive væltet af forhåndsinteresse for projektet.

- Det har været noget overvældende, siger hun med et stort smil.

Baggrunden for interessen er et enkelt foto - af et af de smukke brød, som hun bager.

Billedet blev delt som et Facebook- og Instagram-opslag fra bageriet og melproducenten Aurion A/S. Caroline Kegel har nemlig en personlig relation til ægteparret Gitte Bjerre og Brian Tholstrup Nybo, der er henholdsvis markedsføringsansvarlig og direktør hos Aurion.

- Gitte spurgte, om hun måtte lægge fotoet op, og jeg troede egentlig bare, at det var på hendes egen profil - men det viste sig, at det var på Aurions firmaprofil, fortæller Caroline Kegel med et smil.

Du kan se Aurions Facebook-opslag herunder:

Caroline Kegel var ikke opmærksom, da opslaget blev offentliggjort - men hun opdagede alligevel, at der (for at blive i bagersproget) var noget i gære.

- Jeg var i sommerhus, og pludselig kunne jeg se, at det begyndte at vælte ind med følgere på min Instagram-profil. Og jeg havde jo ikke gjort noget overhovedet, fortæller hun.

Caroline Kegel var dog med det samme klar over, at hun skulle smede, mens jernet var varmt - så selv om åbningen af Kegels Bageri først er planlagt til fredag 26. marts, så har hun i den mellemliggende måned forsøgt at imødekomme interessen fra følgerne på Facebook og Instagram med flere brød-billeder.

Har altid elsket at bage

Selv om mikrobageriet er helt nyt, så er interessen for bagværk af ældre dato hos Caroline Kegel. Helt siden hun var ti år, har hun elsket at bage. I første omgang var det kager - men senere har det været surdejsbrød, der har fascineret hende.

- Hurtigt så fandt naboer, venner og bekendte ud af, at jeg bagte rigtigt meget. Og så begyndte jeg efterhånden at få bestillinger på brød, fortæller hun.

Brødene fra Caroline Kegel kan købes hver torsdag, fredag, lørdag og søndag fra klokken otte om morgenen. Første åbningsdag er 26. marts. Foto: Jesper Rask

Mange bestillinger blev afhentet i butikken Loenstrup Smykke Design, som Caroline Kegels mor, Nynne Kegel, driver.

Efterhånden begyndte faktisk også kunderne i smykkebutikken at efterspørge muligheden for at smage bagværket. Det passede Caroline Kegel fint.

- For den mængde brød som jeg egentlig havde lyst til at bage, den ville vi aldrig kunne få spist selv, fortæller hun med et smil.

Valgte at tage et stort skridt

Hidtil har det været i fritiden, Caroline Kegel har bagt. Men hun har længe drømt om at gøre det til sin beskæftigelse.

- Jeg har altid haft en idé om, at jeg gerne ville være selvstændig. Det er nok noget, jeg har med hjemmefra. Jeg er på en eller anden måde vokset op i det, siger hun - og henviser dermed til sin mor, Nynne Kegel, der har drevet sin forretning fra hjemmeadressen.

Caroline Kegel har gennem godt tre år arbejdet som keramiker i Lønstrup - på det seneste hos Galleri Dorte Friis.

- Planen er, at jeg skal fortsætte med at være to dage om ugen hos Dorte Friis. Og så kan jeg arbejde fem dage om ugen med at bage, forklarer Caroline Kegel entusiastisk.

- Hvornår skal du så holde fri?

- Det ved jeg ikke, siger hun lidt tøvende.

- Jeg kan godt lide at arbejde. Og jeg elsker at udvikle ting.

Hvad Kegels Bageri kan udvikle sig til, det ved hun af gode grunde ikke endnu. Men det skal ikke være stort.

- Til at starte med har jeg tænkt, at det er nok med mig selv til at bage, og så kan min lillesøster (Silje på 15 år, red.) hjælpe til.

Caroline Kegel vil sælge sin surdejsbrød hver torsdag, fredag, lørdag og søndag - fra en lille bod ved siden af moderens butik på Rubjergvej 34. Brødene er klar klokken otte om morgenen, og de kan ikke forudbestilles - i hvert fald ikke de første 14 dage efter åbningen.