Carolines surdej vokser vildt, og nu satser hun: Mikrobageri får butik i kystbyen

LØNSTRUP:23-årige Caroline Kegel passer godt på sin surdej: Blandingen lever nu sit liv på fjerde år, og hun overlader da heller ikke meget til tilfældighederne.

- En gang tog jeg den med på sommerferie, så jeg kunne passe ordentligt på den, lyder det med et smil fra Caroline.

Alt brødet er økologisk surdejsbrød, der er bagt med mel fra Aurion. Privatfoto

Ligesom surdej er et hævemiddel, så har den unge iværksætters mikrobageri også vokset sig større og større, siden hun for snart halvandet år siden slog dørene op for en brød-container på Rubjervej 34, hvor hendes mor er guldsmed - og hvor familien bor.

Containeren har været fuld af økologisk surdejsbrød, som turister og fastboende har revet ned af hylderne.

Røremaskinerne har kørt hurtigere og hurtigere på Hotel Kirkedal - hvor Caroline har lånt kvadratmeter til sine ovne og øvrige remedier - så tiden er nu blevet moden til næste skridt.

Kan hente brød tidligere

Kegels Bageri version 2.0 er for alvor ved at tage form på Rubjergvej 45 i øjeblikket - blot et stenkast fra brødcontaineren. Her har Caroline købt en ejendom, hvor der både er plads til erhverv og beboelse.

De seneste uger har hun bokset mere med maling og spartel end surdej - og planen er, at hun åbner for sit mikrobageri, nu med betjent butik, her medio juli.

Caroline har på det seneste haft travlt med meget andet end surdejsbrød. Privatfoto

- Det er da et stort sats, og jeg er selvfølgelig spændt på, hvordan folk tager imod det, lyder det fra Caroline, som selv flytter ind på overetagen.

Da Caroline især skal stå i produktionen, tilknyttes et par lokale piger til betjening i butikken.

Med åbning af butik kommer også en anden fordel: Da Caroline kun havde containeren, skulle alt brød være afkølet for at blive pakket ind - nu kan det sælges lunt i butikken og dermed tidligere til morgenfriske kunder.

Brunsviger af surdej

Men hvad er det så, kunderne kan se frem til at finde på hylderne?

Blandt udvalget på hylderne vil der også være rugbrød. Privatfoto

- Hver dag vil der være en bestemt type boller, to forskellige slags brød - og så et rugbrød. Det skal være brød, der er næring i - som er sundt og mætter, lyder det fra Caroline.

Der vil typisk også være en eller to forskellige kager at vælge imellem - og når man er surdejs-entusiast, så er brunsvigeren selvfølgelig bagt af ...surdej.

Brunsviger af surdej. Privatfoto

Alt mel som bruges på Kegels Bageri er fra Aurion - og alt er Ø-mærket, altså statskontrolleret økologisk.

Desuden har hun også aftaler om levering af brød til lokale aktører som Keramodas café, Villa Maris samt en pop up-vinbar i Lønstrup.

For at bekæmpe madspild har Caroline i en længere periode også solgt dele af produktionen som frost - et tiltag hun fortsætter med på den nye adresse.

Her skal mikrobageriet fremover have hjemme - med både produktion og butiksudsalg. Privatfoto

Har slagtet sparegrisen

Caroline har ganske vist købt en bygning, der skal forrentes, men meget af udstyret ejer hun allerede, da hun har slagtet sparegrisen for at anskaffe sig røremaskiner, stenovne, brødcontainer og alt muligt andet. Og hun kan spæde lidt til kontoen, da hun fortsat vil arbejde i varierende grad i produktionen hos Lønstrup-keramiker Dorte Friis.

Lønstrups unge iværksætter har bagt lige siden, hun var lille.

- Men på et tidspunkt tænkte jeg, at det var for nemt bare at bage med gær. Så begyndte jeg med surdejen - det kræver lidt mere, siger Caroline.

Og den har hun holdt ved siden - også selv om den har sine begrænsninger: Hvis der er ekstra mange kunder, så kan man ikke bare lige bage 100 ekstra brød, da processen med at bage af surdej strækker sig over cirka tre dage.

Privatfoto

Sikkert er det dog, at der er ved at blive slået et stort brød op på Rubjergvej - og i den kommende tid er det også ret sandsynligt, at Caroline kommer til at smøge ærmerne godt op uden specielt mange timer med lukkede øjne.

- Men om sommeren sover jeg bare ikke så meget, lyder det.

Åbningen af butikken samt åbningstider generelt vil man kunne finde på Kegel Bageris Facebook-side.

Du kan også følge Caroline på Instagram.