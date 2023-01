Carport i brand - endnu en bygning i fare

VRENSTED: Nordjyllands Beredskab er mandag aften kl. 22.24 rykket ud til en ejendom på Ingstrupvej lidt udenfor Vrensted ved Løkken, hvor en stor carport i træ er brudt i brand.

De førtste meldinger fra beredskabet går på, at indsatsen går på at forhindre branden i at sprede sig til en lade, som carporten er bygget op af.

Station Løkken er kaldt til bygningsbrand på Ingstrupvej i Vrensted.

Det er en stor carport som brænder.

Vi lander på adressen nu. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) January 2, 2023

Det har været nødvendigt at tilkalde en ekstra tankvogn til stedet, oplyser beredskabet på Twitter.