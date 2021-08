Carsten ryster efter endnu en milliongevinst i kiosken: Vinderens reaktion er det bedste

En salgsrådgiver fra Danske Spil har travlt med at sørge for ny skiltning ved Tårs Døgnkiosk. Det her skal ikke gå stille af. Indehaver Carsten Andreasen har nemlig gjort det igen - solgt en af de store vinderkuponer og denne gang med en gevinst i Vikinglotto på svimlende 158 millioner.

- Jeg var ved at begynde at tude, da jeg her til morgen så, at kuponen var købt her i butikken - og så en gevinst i den størrelse. Det er jo helt vildt. Jeg ryster stadig lidt, lyder det fra 68-årige Carsten Andreasen.

For selvom der ikke ryger provision i lommen på Carsten, er det sådan noget her, der er med til at holde forretningen i gang efter 30 år.

- Det er guld værd, og det får omsætningen til at stige i en periode. Folk kommer langvejs fra for at købe kuponer. Den her butik må jo nemlig ligge under en meget heldig stjerne, fastslår Carsten Andreasen, der også oplever, at folk ringer fra København for at få ham til at sende lotto-kuponer. Den går imidlertid ikke.

Det er ikke mindre end syvende gang siden 1996, at en kupon købt i Tårs Døgnkiosk udløser en milliongevinst. I 2007 var der hele to af slagsen, bl.a. den hidtil største på 9,5 million kroner. Der var herefter både en millionær i 2016, 2017 og 2019.

- Det bedste er at se vinderens reaktion, så jeg håber da, at det en fra lokalområdet, siger Carsten Andreasen.

Der var da også nogle af de trofaste lotto-kunder forbi butikken torsdag formiddag.

VinderFoto: Kim Dahl Hansen

- Med alle de penge, jeg har købt kuponer for i tidens løb her i kiosken, burde det have været mig, der havde vundet, lyder det fra Erik Sørensen fra Østervrå.

Richard Hansen fra Tårs var inde for at købe nye kuponer til lørdagens trækning.

- Det er da godt, at det er her i Tårs, men ærgerligt at det ikke var mig. På lørdag rammer jeg den, siger Richard Hansen

Richard Hansen, Tårs. Foto: Kim Dahl Hansen

Den heldige vinder havde endnu ikke meldt sig, da Nordjyske var forbi kiosken, og vinderkuponen er en almindelig lynlotto, så det kan både være en lokal eller en forbipasserende.

- Der vil nok blive holdt øje med, hvem der får en ny og større bil i Tårs. Ham der vandt 9,5 millioner i 2007 ville også være anonym, men ham ved alle hvem er, fortæller Carsten Andreasen.

Det skulle, ifølge kioskejeren, også være en mere eller mindre kendt sag, hvem der vandt den hidtil største gevinst i Nordjylland, nemlig 148 millioner, som ligeledes blev vundet i Hjørring Kommune, på en kupon købt i Skallerup Seaside Resort i 2017.

Ved så store beløb er det Danske Spils klare råd til vinderen, at de skal holde sig anonyme.

- Vi ser jo også bagsiden af medaljen, hvor vindere bliver opsøgt af ubehagelige personer, der forsøger at få fingre i nogle af pengene, fortæller salgsrådgiver i Danske Spil, Dennis Lindberg Sørensen.

Han er tydeligvis også begejstret over, at Carsten Andreasen igen har solgt en vinderkupon fra sin lille kiosk.

- Det er jo helt unikt og burde ikke kunne lade sig gøre i en by med blot 1800 indbyggere. Men det er jo tilfældigheder, og vi synes jo det er en fantastisk historie, siger Dennis Lindberg Sørensen.

De store gevinster bliver typisk brugt på at dele rundhåndet ud til børn og familie, nye huse og sommerhuse, biler, drømmerejser, og så vælger mange også at stoppe med at arbejde.

Her blev vinderkuponen til 158 millioner rare kroner købt. Kim Dahl Hansen

Danske Spil havde torsdag formiddag heller ikke hørt fra vinderen, der har et års frist til at indløse kuponen. Det behøver ikke at være i den kiosk, hvor den er købt.

