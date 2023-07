Centralt madsted og bar er lukket: - Vi har tabt rigtig meget

HJØRRING:- Det er vi da rigtig trætte af. Vi troede virkelig på konceptet.

Der er lukket hos Madsted og Bar, Gastro i Strømgade midt i Hjørring. Gastro slog dørene op i starten af juni sidste år med et koncept, som ejeren Morten Weinkouff var sikker på ville holde hele vejen.

Men det blev en kort fornøjelse.

- Vi er nødt til at lukke nu, før det også kommer til at påvirke driften af vores kerneforretning, som er Zwei Grosse Bier Bar. Det er vist det, man kalder rettidig omhu, siger Morten Weinkouff.

Madsted og Bar Gastro i Hjørring Centrum har drejet nøglen efter godt et år Foto: Thomas Nielsen

Konceptet i Gastro var det let tilgængelige køkken med gode råvarer: Italienske retter, cæsarsalat, sandwich, burgere og bøf bearnaise.

For at få gæsterne til eventuelt at blive lidt længere var der også et bredt udvalg af cocktails, som også kunne få nogle til at varme op til at fortsætte festen på natklubben Zwei Grosse Bier Bar i naboejendommen.

- Men vi må erkende, at der har været for få gæster til, at det er blevet en bæredygtig forretning. Vi mærker, at folk generelt passer på pengene. Folk blev ramt af den voldsomme inflation sidste år, men det er faktisk blevet endnu værre de seneste måneder. Vi ser heller ikke så mange unge gæster, fortæller Morten Weinkouff.

Morten Weinkouff vil beskytte sin kerneforretning Zwei Grosse Bier Bar i naboejendommen Arkivfoto

Ejeren anslår, at der er tabt cirka 500.000 kroner på det selvstændige selskab bag Gastro, men det er stadig uvist, om det ender i en konkurs.

- Vi undersøger stadig mulighederne, så det er endnu ikke afgjort, hvordan det ender, eller hvad der videre skal ske med lejemålet, siger Morten Weinkouff.

Gastro bor til leje i en ejendom, der tilhører Valhal Estate.