Chauffør nåede lige præcis ud af overtændt mejetærsker

VRÅ:Det var en fuldstændig overtændt mejetærsker, som brandfolkene fra Nordjyllands Beredskab søndag eftermiddag kom ud til på en mark på Vejbyvej ved Vrå. Alarmen var gået kl. 15.07.

- Chaufføren var lige nået at komme ud, inden enten dækket eksploderede eller dieseltanken gik i luften. Hvad der præcis skete, ved vi ikke endnu, men der var i hvert fald en del ild omkring ham, da han løb ud, har han fortalt, lyder det fra Bo Isaksen, der er indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab.

Lidt før kl. 16 søndag fortæller indsatslederen, at mejetærskerbranden i Vrå uden sammenligning har været dagens mest voldsomme i en udrykningsrække, hvor overskriften har været "Brand i landbrugsredskab". Ikke underligt i en solrig weekend, hvor høsten kører på højtryk, inden meteorologerne lover regn i næste uge.

Det er dog gået hårdest ud over ballepresserne, som han denne søndag indtil videre har været ude ved tre af. Mejetærskeren i Vrå var dagens første, fortæller han.

Mens ilden har fået fat i flere maskiner i denne høstsæson, glæder Bo Isaksen sig over, at brandene ikke er gået ud over særligt store arealer. Det skyldes ifølge indsatslederen særligt én ting.

- Der har været stor fokus på brandsikkerhed i forbindelse med høsten både fra beredskabets side, landbruget selv og ikke mindst forsikringsselskaberne. Derfor oplever vi også, at der bliver smurt og rengjort efter anbefalingerne, så der er ingen af de brande, jeg har oplevet, der er sket på grund af manglende vedligeholdelse.

- Samtidig har landmændene været rigtig dygtige til at hjælpe hinanden og stå klar med harver eller plove for at lave brandbælter. Det gør betingelserne meget bedre for os, når vi når frem, for så skal vi kun bekymre os om maskinen og ikke sætte mandskab af til resten af marken, forklarer han.

Derfor var der også ganske godt styr på situationen i Vrå, da brandfolkene nåede frem.

- Naboen havde været ude med en harve og landmanden selv havde haft en 1000 liters vandtank til at stå - som han har haft det i flere år, når han høster. Derfor skulle der bare slukkes efter, fortæller han.

- Men der er ingen tvivl om, at det var en voldsom oplevelse for chaufføren, som han nok kommer til at huske resten af livet, tilføjer indsatslederen.