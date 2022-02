Chauffør stoppet med promille over 2,5: Kræves udvist af Danmark

HJØRRING:En 36-årig ukrainsk statsborger blev lørdag taget for vanvidskørsel, da han under sit virke som lastbilchauffør forsøgte at komme med færgen fra Hirtshals til Norge.

Chaufføren blev taget med en promille over 2,5, og han blev derfor søndag fremstillet ved et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, hvor han er sigtet for spirituskørsel.

Manden erkendte, at han havde kørt med alkohol i blodet over den tilladte grænse, og derfor blev han varetægtsfængslet frem til 11. marts. Chaufføren, der har bopæl i Ukraine og arbejder for en litauisk virksomhed, kræves desuden udvist af Danmark, oplyser anklager ved Nordjyllands Politi Søren Riis Andersen.

- Vi har beslaglagt lastbilen, og så tager vi kontakt til firmaet i Litauen for at efterforske, om der er grundlag for at opretholde beslaglæggelsen.

- Det er udgangspunktet, at vi i sager hvor promillen er over 2,0 beslaglægger køretøjet, men der er få tilfælde, hvor vi har set bort fra bestemmelsen. Der har vi typisk set på, hvem som ejer køretøjet, fortæller Søren Riis Andersen.

Det var medarbejdere på færgeselskabet ColorLine, som lørdag valgte at tilbageholde manden og tilkalde politiet, da de mistænkte, at manden var påvirket af alkohol.