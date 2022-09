Chok: Så vild er regningen, der nu truer kendt restaurant

HJØRRING:Det er lige nu ikke nogen fest at drive den kendte restaurant Mongolian Barbecue på Springvandspladsen i hjertet af Hjørring.

Men trods det faktum, at økonomien pludselig er blevet meget, meget presset, så har indehaveren valgt at holde fanen højt.

Energiudgifterne tilsiger nok ellers, at han burde aflyse det 15-års-jubilæum, som han lige nu kan markere - men 41-årige Phuong Thai Hoang har valgt at gennemføre alligevel.

- Jeg kan ikke få det til at hænge sammen, som situationen er nu. Men jeg er simpelthen så glad for min forretning, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at redde den. Så nu holder jeg jubilæumsfest med gode tilbud de næste 14 dage - og så håber jeg selvfølgelig på, at der kommer rigtigt mange gæster i den periode, siger han.

Har udviklet spisested

Phuong Thai Hoang kom til Danmark fra Vietnam i 1992. I første omgang bosatte han sig i Hirtshals - men siden 1998 har han haft adresse i Hjørring.

Spisestedet Mongolian Barbecue åbnede i 2004 i et lille lokale i Jernbanegade i Hjørring. Phuong Thai Hoang arbejdede som kok på stedet, men da ejeren i 2007 ville sælge, så trådte den dengang ret unge vietnameser til.

- Og siden dengang har jeg udvidet meget, siger Phuong Thai Hoang med et smil.

Den oprindelige restaurant havde blot plads til 50 spisende gæster, men da Phuong Thai Hoang i 2013 i stedet rykkede til nye lokaler på Springvandspladsen, så gav det ham mulighed for at fordoble antallet af spisende gæster.

I 2017 udvidede han endnu engang ved at udnytte nogle tilstødende lokaler. Og så blev antallet af pladser endnu en gang fordoblet.

- Jeg er meget tilfreds med at være på Springvandspladsen. Og nu har jeg plads til at have 200 siddende gæster til spisning. Så det er jo et stort spring, siger han.

- Jeg har været heldig, at jeg altid har haft rigtigt mange trofaste kunder, og det er selvfølgelig derfor, det har kunnet lade sig gøre at udvide på den måde.

Vild strøm af regninger

Som nævnt indledningsvist kan Phuong Thai Hoang i dette efterår fejre sit 15 års jubilæum som ejer af Mongolian Barbecue - men de stigende energiudgifter overskygger altså en del af glæden.

Med plads til op mod 200 spisende gæster er der eksempelvis meget mad, der skal holdes varmt. Dermed er det i forhold til energiudgifterne voldsomt dyrt for Phuong Thai Hoang at drive sin buffetrestaurant. Foto: Lars Pauli

- Jeg overvejede, om jeg helt skulle lade være med at holde jubilæum. For det er hårdt med energipriserne lige nu. Og jeg ved ærligt talt ikke, hvor længe jeg kan blive ved med at køre restauranten.

- Min energiudgift er næsten steget med 400 procent. Normalt har jeg en månedlig energiudgift på cirka 21.000 kroner, men i maj var den steget til 43.000 kroner, i juli var den så vokset til 58.000 kroner - og i august lyder regningen så på omkring 70.000 kroner, forklarer han.

- Hvis ikke det begynder at gå bedre på en eller anden måde lige nu og her, så må jeg dreje nøglen om. Men jeg håber ikke, at det sker - for jeg vil jo allerhelst kæmpe videre.

Og i første omgang er forsøget altså at holde jubilæet - trods trængslerne.

Jubilæet afvikles fra søndag 25. september, og det løber i to uger frem til 9. oktober. I den tid sælger Phuong Thai Hoang i anledningen af de 15 år sin buffet til en pris på 150 kroner. Normalt koster buffeten på hverdage 188 kroner - eller i weekenden 208 kroner.

- Jeg har som sagt altid været heldig at have mange trofaste kunder, så jeg håber selvfølgelig, at de også kommer her i forbindelse med jubilæet, siger han og tilføjer:

- Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at det måske er sidste gang, at jeg skal snakke med mange af dem, hvis det hele ender med, at jeg må lukke. Så jubilæet betyder på mange måder rigtig, rigtig meget for mig, forklarer Phuong Thai Hoang.