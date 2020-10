Chokeret jazz-formand: Politiet havde hundepatruljer på vej

TVERSTED:En hyggelig jazz-aften på Hotel Klitgaarden i Tversted forvandlede sig tirsdag aften til en lettere kaotisk forestilling med flere politipatruljer til stede for at lukke det, som var anmeldt af en borger som en piratfest.

- Pludselig stod vi i køkkenet med fire betjente, der ville lukke vores arrangement ned, og vi fik at vide, at der var hundepatruljer på vej, som skulle være med til at lukke festen ned, fortæller en stadig noget rystet Jazzy Festival-formand Niels Ole Sørensen onsdag morgen.

Han måtte tirsdag aften gå på scenen og meddele det fremmødte publikum, at aftenens arrangement var blevet lukket af politiet.

Jazz-formanden understreger, at samtlige tilladelser til festivalens arrangementer var på plads og alt har været godkendt af bl.a. politiets jurister og bevillingsenhed.

- Vi har selvfølgelig forud for festivalen søgt alle de tilladelser, vi skal. Vi har sågar været i kontakt med Kulturministeriet, og vi har i den grad været i kontakt med politiet, hvor vi fik vore tilladelser før festivalens start. Og vi overholder alle de restriktioner, der står i vore papirer, forsikrer Niels Ole Sørensen.

Formanden siger, at festivalens ledelse faktisk havde forventet, at politiet ville komme og tjekke op på afviklingen af festivalen.

- Det er selvfølgelig okay. Men betjentene oplyste, at de havde fået en anmeldelse fra en privatperson om, at man mente, der var en piratfest i gang på Klitgaarden med en masse mennesker, forklarer Niels Ole Sørensen.

- Trods det, at vi viser betjentene, at vi har alle vore tilladelser i orden - printet ud. Der står højt og tydeligt, at ved siddende kulturarrangementer må man være op til 500 mennesker samlet. Vi har mål vort sted her på Klitgaarden op, og vi må være lige knap 120 mennesker, oplyser jazz-formanden.

Betjentene ringede derefter til hovedkvarteret for at tjekke op på situationen.

- Beskeden derfra var bare, at der skulle lukkes klokken 22, og at der i øvrigt kun må være 50 mennesker forsamlet, lyder det fra Niels Ole Sørensen.

Han oplyser, at der i deres godkendelsespapirer højt og tydeligt står, at baren skal lukkes klokken 22, og at koncerten skal stoppe, så der er lukket og slukket klokken 24.

- Og det har vi overholdt til punkt og prikke, forsikrer formanden.

- Vi er da noget chokerede. Politiet anerkender åbenbart ikke de tilladelser, de selv har givet, og de har åbenlyst ikke styr på reglerne, kommer det frustreret fra Niels Ole Sørensen, der onsdag formiddag afventer yderligere kontakt med politiet for at få opklaret miseren.

- Vi har heldigvis ikke nogen arrangementer på programmet onsdag aften. Men torsdag kommer et verdensnavn i amerikanske guitarist Mike Stern med sit band, og der er også koncerter på programmet både fredag og lørdag, fortæller Niels Ole Sørensen, der selvfølgelig håber festivalen får lov til at fortsætte.