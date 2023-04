Christian snuppede tre butikstyve på under en time: - De slipper alt for nemt

HJØRRING:Det var en af de travle dage, hvad angår butikstyverier. I mandags afslørede dagligvareforretningen Meny på Frederikshavnsvej i Hjørring tre butikstyve på under en time.

- Flere er jo gengangere, som vi tager igen og igen, og der sker jo ingenting. De kan bare fortsætte, siger en frustreret butikschef, Christian Dam.

Han har som andre butikker oplevet en voldsom stigning i antallet af butikstyverier siden efteråret. En stor del tilskrives inflationen med stigende priser, som har givet flere en strammere økonomi, og dermed formentlig tilskyndelse til at stjæle for at få pengene til at slå til.

- Dem, vi ser, er en blanding af lokale og så også nogle, der er turnerer rundt i landet. Dyrt kød, spiritus, parfume og for eksempel barberskrabere er i høj kurs, men det kan også være almindelige dagligvarer som smør og pølser, fortæller Christian Dam.

En tyv hver tredje dag

Tendensen er den samme i SuperBrugsen i Vrå, hvor uddeler Rasmus Severinsen anslår, at antallet af butikstyverier er 3-4 doblet i forhold til tidligere.

- Vi tager nu cirka 10 om måneden, og vi har for at dæmme op for det bl.a. valgt at låse vores spiritus og dyre oksekød inde. Det har hjulpet lidt, fortæller Rasmus Severinsen.

Butikstyverier i Nordjylland Kirsten Pilgaard

Christian Dam i Meny Hjørring mener, at straffen simpelthen skal sættes op. I dag får tyven typisk tilsendt en bøde på det dobbelte af værdien af det, der er blevet stjålet. Er det en oksemørbrad til 400 kroner, er der således en bøde på 800 kroner og en plet på straffeattesten. Der kommer så også 500 kroner oveni til offerrådgivningen.

- Der er en kvinde i Hjørring, som vi har taget fire gange og som også har været på spil i andre forretninger. Politiet kan jo ikke gøre noget, og vi kan ikke have vagter stående og afvise folk i døren, siger Christian Dam.

Når tyven bliver taget på fersk gerning, har forretningen mulighed for at få varerne tilbage, men identificeres vedkommende efterfølgende via overvågningskameraer, kommer de stjålne varer aldrig retur, og varerne ryger på tabslisten.

- I mine 15 år som butikschef har jeg i hvert fald aldrig oplevet at få varerne retur, selvom vi anmelder det, siger Christian Dam, der konsekvent anmelder alle butikstyverier til politiet.

Hos Nordjyllands Politi i Hjørring kan politikommissær Lars Jensen ikke genkende en voldsom stigning i antallet af anmeldelser af butikstyverier.

- Det skyldes måske, at flere vælger ikke at melde det til politiet. Men vi prioriterer at efterforske sagerne og sender bødeforlæg til de personer, som identificeres. Straffen er jo politisk bestemt, fastslår Lars Jensen.

Politiet sender som regel kun en patrulje forbi forretningen, hvis der er særlige omstændigheder omkring tyvens identitet, eller hvis der er tale om personer, der er mistænkt for flere tyverier. Ellers er det forretningen selv, der skal sende en skriftlig anmeldelse til politiet.