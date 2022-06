Christina og Jonas greb udfordringen: Sagde deres faste job op og overtog bageriet

HJØRRING:Bageri Haabet i Bispensgade har fået nye ejere. Bagermester Henrik og Helle Petersen fra Østervrå har givet nøglerne videre til sønnen Jonas og hans hustru Christina Boalth Hjortholm, og næste generation er allerede kommet godt i gang.

Siden årsskiftet har Christina og Jonas drevet bageri og butik, og som hidtil bliver der fortsat bagt både brød og kager i de store top-moderne ovne.

- Og det kører rigtig godt. Kvalitet er afgørende. Det skal bare spille, og vi har en rigtig fin kvalitet på brødet, understreger Jonas, der glæder sig over god opbakning fra kunderne.

De unge greb udfordringen

At Christina og Jonas skulle overtage efter Helle og Henrik Petersen lå ikke lige i kortene.

- Den gamle ringede sidste år og sagde, at nu ville han stoppe. Så hvis vi ikke ville overtage bageriet, ville han sælge det til anden side, smiler Jonas

Christina og Jonas vejede for og imod, og besluttede sig for at gribe udfordringen. Og torsdag 16. juni er parret klar til at holder officiel overtagelsesreception i bageriet.

På hjemmebane i bageriet

Jonas føler sig rigtig godt hjemme i branchen.

- I 1989 fik min mor og far bageriet i Østervrå, og jeg blev født i 91 - så jeg har selvfølgelig gået meget i bageriet. Da jeg blev ældre hjalp jeg også til efter skoletid, siger Jonas.

- Og man har ikke ligget på den lade side ved den gamle, griner han med henvisning til far Henrik, der havde klare krav til sønnens indsats.

Der har været langt mellem fridagene de seneste uger, og Jonas er på udkig efter en ekstra medarbejder til bageriet. Foto: Bente Poder

Jonas gik dog ikke bager-vejen, da han skulle vælge fag. Han blev udlært elektriker og siden kølemontør.

Da beslutningen om at overtaget Bageri Haabet var truffet sidste år fik Jonas igen fingrene i dejen, og med et par måneders intensiv ”mesterlære” hos far og hans mandskab i Østervrå, var han klar til at tage førertrøjen i bageriet i Bispensgade i januar.

Parløb siden skoletiden

Christina og Jonas har kendt hinanden siden de begge begyndte i 1. klasse. Og branchen var heller ikke helt fremmed for Christina

- Vi har været sammen siden vi var 14 år, og Christina var også ansat i bageriet i Østervrå.

I butikken frister bagerparret med både brødlækkerier og kagekræs for enhver smag. Foto: Bente Poder

Christina sagde sidste år farvel til et job som uddannelsessekretær hos Tech College i Aalborg, og bruger nu fuld tid - og lidt til - i butik og bageri.

- Man bliver jo grebet af det, når det bliver ens eget. Så kaster man både tid og alle kræfter ind i det. Men der skal altså også være plads til at slappe af og være sammen med børnene, siger Christina. Foto: Bente Poder

- Man bliver jo grebet af det...

Parret bor i Hjørring med døtrene Josefine på 3 år og Victoria på 6 år. Og hermed skal arbejdet i bageriet kombineres med familieliv, børnehave, skole og fritidsaktviteter. Og den øvelse kan godt trække tænder ud - blandt andet i helligdagene, hvor der er travlhed i bageriet.

- Man bliver jo grebet af det, når det bliver ens eget. Så kaster man både tid og alle kræfter ind i det. Men der skal altså også være plads til at slappe af og være sammen med børnene. Og vi skal nok lære at tackle de travle perioder og finde nye rutiner, smiler Christina.

- Det har været hårdt, men vi er kommet rigtig godt i gang, konstaterer bagerparret.

Jonas møder ind i bageriet klokken 1.30 og har fyraften om formiddagen - og så står den på søvn, indtil døtrene kommer hjem.

- Men vi mangler en mand, så vi er lidt bagud, tilføjer Jonas og lader forstå, at han er nødt til at kaste ekstra kræfter ind for at sikre lækre, nybagte forsyninger til kunderne. Og hermed er der langt mellem fridagene.

- Kvalitet er afgørende. Det skal bare spille, og vi har en rigtig fin kvalitet på brødet, understreger Jonas, der glæder sig over god opbakning fra kunderne. Foto: Bente Poder

Traditioner og fornyelse i bageriet

Helle og Henrik Petersen har drevet Bageri Haabet siden 2014. I 2019 købte de naboejendommen, væltede det gamle bageri og nabohuset og byggede et helt nyt moderne bageri med tilhørende butik - alt sammen i et plan.

Alle år har bageriet haft stor opbakning fra kunderne - både fra strøgkunder og fra beboerne i området. Derfor var Helle og Henrik også klar til at investere i det nye bageri.

Med Christina og Jonas er bageriets fremtid sikret sammen med de gamle håndværkstraditioner. Men fornyelsen kommer også med den nye generation.

I første omgang har parret planer om at give kunderne mulighed for at bestille blandt andet kagemand, lagkager og bryllupskager på nettet. Det sker for at få kontakt med flere yngre kunder.

Torsdag 16. juni er parret klar til at holder officiel overtagelsesreception i bageriet. Foto: Bente Poder