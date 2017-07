Cirkusdyr på eventyr på egen hånd

TVERSTED: Mandag aften var der cirkusforestilling på Markedspladsen i Tversted med Cirkus Trapez. Om natten var der underholdning i byens gader. En borger opdagede klokken fem tirsdag morgen, at der løb løse dyr rundt i byen omkring Østervej.

- Anmelderen fortalte at der var løse æsler og muligvis andre dyr. Så en patrulje blev sendt op for at indfange dyrene med assistance fra cirkusset. De havde ikke selv opdaget, at dyrene var stukket af, siger politiassistent Michael Karstenskov fra Lokalpoliti i Hjørring.

- Ja, vi blev banket op dér om natten. Nogen var kommet til at slukke for strømmen til indhegningen, og så var seks æsler og fire ponyer sluppet ud. De gik bare og græssede, siger Isabella Enoch Sosman fra Cirkus Trapez.

Alle dyrene blev fundet og bragt tilbage i cirkusset, som nu er klar til aftenens forestilling i Hjørring.