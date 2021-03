Claus' smil er stivnet: Folk stjæler, sviner og betaler ikke for at bruge hans vikingegård

TORNBY:i Hirtshals døjer man med folk, der efterlader køkkenaffald på bænke midt i byen.

I Tornby Klitplantage ikke mange kilometer syd for Hirtshals er vikingeborgen Yxengaard under den årelange coronanedlukning blevet invaderet af skovsvin, der bruger stedet og efterlader det uden at se sig tilbage.

- Jeg smiler stadig. Men nogle gange bliver smilet lidt stift, siger Claus Gajhede, socialpædagog og manden bag Yxengaard, som gennem mere end 10 år er blevet flittigt brugt til rollespil, vikingemarkeder, teambuilding og især et dagligt frirum for børn og unge med ADHD og lignende udfordringer i Hjørring Kommune.

Yxengaard er hans hjertebarn. Den cirka én hektar store vikingegård er løbende bygget op af Claus Gajhede og de mange unge mennesker, der har været under hans vinger gennem årene. Stedet har undervejs fået støtte af en lang række myndigheder, ministerier, fonde og organisationer.

Når Yxengaard ikke er optaget, står det til fri afbenyttelse for private, der har lyst til en autentisk oplevelse under åben himmel. Det har rigtigt mange benyttet sig af det seneste år, hvor coronanedlukningen har sendt mange flere danskere på opdagelse i naturen.

- Der kommer så "tossemange" mennesker derude lige nu. Mange flere end vi nogensinde har oplevet, fortæller Claus Gajhede.

Rekordmange bruger naturen På statens naturområder er det muligt at overnatte på lejrpladser, primitive overnatningssteder, rulle soveposen ud i skovbunden, sove i hængekøje eller slå et telt op i en af de mere end 275 statsskove, der har fri teltning. Langt de fleste tilbud kræver ikke forhåndsbooking. Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet afsatte inden sommerferien 2020 19,2 mio. kr. til indsatser, der skulle sikre gode oplevelser i den danske natur og hjælpe de mange besøgende med at sprede sig mest muligt i naturen – herunder er der etableret 78 nye primitive overnatningssteder og 80 bålpladser på de statsejede skov- og naturområder. Hvis du gerne vil overnatte i naturen, kan du finde flere oplysninger på f.eks. udinaturen.dk, nst.dk/naturguider og voresnatur.dk Kilde: Naturstyrelsen VIS MERE

Han hilser dem alle velkommen. Hvis blot de overholder nogle få, simple spilleregler, som står at læse på et skilt ved gården - og og på Yxengaards hjemmeside.

Problemet er blot, at det ikke er alle, der overholder reglerne.

Det var dette syn, der mødte Claus Gajhede torsdag morgen i en af bjælkehytterne i Yxengaard. Privatfoto

Senest har Claus Gajhede brugt tid og kræfter på at rydde op efter fire unge mennesker, som onsdag aften ved 21.30 tiden ankom i bil, overnattede og kørte fra stedet igen torsdag morgen.

At det var fire unge mennesker i bil, der havde hunde med, ved han fra fotos, der er taget med et vildtkamera i nærheden, som er placeret på at træ for at spotte den nordjyske ulv med det mundrette navnb GW781m.

Nu fik det i stedet fire skovsvin i søgeren, og de får på Facebook en verbal opsang af Claus Gajhede, som også deler et foto af deres svineri.

- Det er ikke ok. Jeg har andet at lave end at rydde op efter jer, og I har heller ikke betalt for brænde. Det er tilladt at rydde op efter jer og behandle stedet ordentligt. Og jeg gider heller ikke at kokke rundt i jeres hunds efterladenskaber, skriver Claus Gajhede i opslaget, der er blev flittigt kommenteret og delt.

Han ved ikke, hvem de fire er.

- Hvis jeg gjorde det, ville jeg tage fat i dem og spørge, om ikke de kan gøre det lidt bedre næste gang. Eller tage deres mor med, siger Claus Gajhede.

- Sidste gang, jeg kørte skrald, var der 12 fulde affaldssække på trods af, at reglen er, at kan man tage sine ting med herud, kan man også tage det tomt med hjem. Det sker bare ikke, og så "øffer" jeg altså lidt på Facebook, siger Claus Gajhede.

Tyveri og raketaffyring

Skovsvineri er ikke det eneste adfærdsproblem, Yxengaard er plaget af. Tyveri sker der også.

Fra en anden af Yxengaards bygninger, Jægerhytten, er der forsvundet flere gevirer fra bl.a. krondyr, og for ikke så længe siden - natten til 1. februar - tømte ukendte tyve stedets genbrugsstation for en større mængde flaskepant, som ellers er med til at betale for Yxengaards fortsatte drift.

I vikingetiden smed man alt på møddingen. Nu om dage har vi genbrugsstationer til affald, og det er der også i Yxengaard. Det er også her, man kan aflevere pantflasker og dåser. Og det har tyve panttyve fundet ud af. Foto: Bente Poder

Langt mere alvorlig var den hændelse kort før jul, som kunne have fået fatale konsekvenser, da to ukendte unge affyrede en nytårsraket ind under et shelter, hvor to personer lå og sov.

Raketten eksploderede ifølge Claus Gajhede ikke ved bålet nær shelteret, men under en af de sovekabiner, hvor der ikke lå nogen og sov.

- Det er så dumt og farligt, som noget kan være, og jeg bliver pænt gal i skralden, fastslår Claus Gajhede.

Den øgede brug af Yxengaard betyder også, at der bliver brugt flittigt af det brænde, som Claus Gajhede køber af Skov- og Naturstyrelsen og kløver sammen med de unge mennesker, han arbejder med.

- Hvis man laver bål, skal man smide en donation til stedet. I starten af januar lavede vi fem rummeter kløvet træ og kørte derud. På 14 dage var det væk, og der var ikke rigtigt kommet nogle penge ind. Det kan godt være, det er covid-tider, men jeg har sgu ikke råd til at betale, at folk er blevet mere rekreative, siger Claus Gajhede.

Der er god mulighed for at se, hvordan reglerne for at benytte Yxengaard er - både ved skiltning på stedet og på yxengaard.dk. Foto: Bente Poder

Rekordår for brug af naturen

Det er ikke kun Yxengaard, som bliver flittigt besøgt. Coronaåret 2020 blev i det hele taget et rekordår for danskernes brug af naturen.

I midten af februar - en lille måned før årsdagen for den første nedlukning af Danmark - kunne Naturstyrelsen fortælle, at knap en kvart million danskere - 240.756 helt præcist - i 2020 havde booket en nat under stjernerne på en af de mange lejrpladser, der ligger spredt over hele Danmark.

Det er 30.000 flere end året før, og en stigning på 130 procent sammenlignet med 2013, hvor man begyndte at registrere antallet af bookinger.

Den flittige brug af naturen glæder Mads Jensen, kontorchef i Naturstyrelsen. Men han minder om, at der følger et fælles ansvar med.

- Naturen kan godt klare de mange ekstra besøgende, så længe vi overholder nogle simple regler. Vi skal tage hensyn og holde afstand til vilde dyr og andre besøgende i skoven, holde hunden i snor og tage vores affald med hjem igen. Så er der rig mulighed for, at vi alle kan få endnu flere gode naturoplevelser i de lyse forårsmåneder, siger han.