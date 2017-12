Color line aflyser middags-afgange

HIRTSHALS: Blæsevejret over Nordjylland giver stadig fredag efterdønninger for trafikken over Skagerrak fra Hirtshals. Color Line har aflyst morgenens og formiddagens afgange fra Kristiansand og Strømstad mod Hirtshals, der skulle have været i Danmark henholdsvis 11.15 og 12.30.

Det betyder så også, at man af gode grunde har aflyst afgangene fra Hirtshals tilbage til Norge, da færgerne ikke er i havn i Hirtshals.

De senere afgange klokken 20.45 mod Kristiansand og 22.15 mod Larvik er i skrivende stund fredag formiddag ikke aflyst. De berørte passagerer bliver automatisk booket om til en senere afgang, oplyser Color Line.

Fjordline omdirigerede torsdagens afgang mod Stavanger til Kristiansand, så fredag aftens afgang tilbage til Hirtshals sejler fra Kristiansand i stedet for Stavanger.

Fredag formiddag blæser det stadig ret kraftig i Skagerrak, men fra fredag middag og frem formodes vinden at lægge sig.