HJØRRING: En eller flere tyveknægte har været på spil i Hjørring i løbet af weekenden.

Mellem lørdag og søndag gik det udover et hus på Æblelunden, hvor der blev stjålet to bærbare computere af mærket HP.

På Fuglekongevej var et vindue i soveværelset blev brækket op. Fra huset blev der stjålet en mountainbike og to bærbare computere. Endelig havde endnu et hus på Fuglekongevej ubudne gæster, men der er tilsyneladende ikke stjålet noget.