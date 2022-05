Coop 365 åbner nu også snart i Hjørring

HJØRRING:Rundt omkring popper flere og flere Coop 365 frem - Coop-kædens seneste familiemedlem.

Det er især Fakta-butikker, der omdannes til et koncept med mere økologi og et større sortiment - men som stadig er en discountbutik. Derudover skal indretningen af Coop 365-butikkerne gøre det nemmere for kunderne at handle endnu hurtigere.

Og nu får kunderne i Hjørring også fornøjelsen.

Under overskriften ”Undskyld vi roder” fortæller Fakta på Sct. Olai Plads i Hjørring på deres facebook-side, at man er begyndt processen med at skifte ham.

Butikken i Hjørring er klar med det nye koncept fra 10. juni.

I den mellemliggende periode er det muligt at få fingre i en del nedsatte varer, der udgår, oplyser butikken endvidere.