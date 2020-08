Corona-alarm på virksomhed: - Der er styr på det

TORNBY:Der har netop været corona-alarm på virksomheden Scanvogn, der bl.a. producerer skurvogne og toiletvogne.

Virksomheden i Tornby mellem Hjørring og Hirtshals havde en ansat i administrationen, som har vist sig at være smittet, men ifølge virksomheden er der styr på situationen.

- Det er en nyansat medarbejder, som kun har været i kontakt med folk i administrationen. Alle her er blevet testet to gange, og der er ikke andre som er smittede. Den pågældende smittede havde ingen symptomer og havde ikke selv mistanke om, at han var smittet. Det var ret tilfældigt, at han var blevet testet, fortæller stifter af Scanvogn, Frits Stjerne.

Scanvogn beskæftiger knap 100 ansatte i produktionen, men den pågældende medarbejder har altså ikke nået at være i kontakt med medarbejdere i produktionen.