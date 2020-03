Corona: Forældrene skal vente i bilerne, når nordjyske efterskoleelever vender retur fra Afrika

HORNE:Det mest naturlige i denne verden ville være et kindkys og en krammer til sit sin søn eller datter, hvis man har været adskilt i en længere periode - og samtidig været bekymret for, om ens barn overhovedet nåede tilbage til det rette kontinent i takt med, at flyruterne hastigt tørrer ud på hele kloden.

Men når 37 elever og tre lærere fra Horne Efterskole senere onsdag ankommer til Vendsyssel, så skal de fremmødte forældre pænt vente i deres biler på grund af den aktuelle corona-situation.

- Det kan ikke hjælpe, at 120 mennesker samles, når de ankommer - smitten kan jo blive eksplosiv, hvis der uddeles kys og kram på kryds og tværs, siger forstanderen på Horne Efterskole, Mogens Jensen.

Lokale folk i Horne syd for Hirtshals har ringet til skolen for at høre, hvordan skolen vil tackle hjemkomsten.

- Og de får at vide, at forældrene skal sidde i bilerne og vente, mens eleverne henter deres ting på værelserne og får en bolle at spise, fortæller Mogens Jensen.

Bagage-kiks undervejs

7. marts tog Horne Efterskoles såkaldte xplorer-hold afsted til Tanzania, hvor de skulle have været i tre uger.

Men da statsminister Mette Frederiksen i fredags bekendtgjorde, at grænserne skulle lukkes allerede lørdag middag, fik efterskolen travlt med at finde ledige flybilletter til 40 personer.

Med hiv og sving - og assistance fra et selskab - lykkedes det at finde billetter med afgang fra Kilimanjaro International Airport tirsdag eftermiddag, hvor turen - efter lang tid i en bus - gik over Doha med Qatar Airways.

Onsdag morgen var der mellemlanding i Stockholm, inden sidste fly-destination blev nået, CPH.

- Men bagagen var ikke nået med. Så de besluttede at vente lidt ekstra tid i København for at få den med, fortæller Mogens Jensen.

Horne-eleverne skulle efterhånden været kommet ombord på den ventende bus fra Hirtshals Turistfart - hvor der vanker (næsten) frisksmurte sandwiches fra skolens køkken - og de er formentlig i Horne først på aftenen.

Det har kostet omkring 400.000 kroner at få elever og lærere hjem, men ifølge forstanderen dækkes udgiften af et forsikringsselskab.