Corona: Gæster bedt om at forlade museum i Hjørring

HJØRRING:Mandag åbnede Vendsyssel Historiske Museum som sædvanligt klokken 11, men over middag blev de tilstedeværende gæster bedt om at forlade museet.

Årsagen var, at en person, der havde gæstet museet søndag, ringede til VHM mandag med besked om, at vedkommende var blevet testet positiv for Covid-19.

- Vi besluttede at lukke ned for at få gjort rent. Blandt andet er skærme, håndtag og toiletter blevet afsprittet, fortæller museums-direktør Anne Dorthe Holm.

Der var en håndfuld besøgende på museet samtidig med ”corona-gæsten” søndag eftermiddag, men da man ikke har navne på museums-gæsterne, har VHM oplyst om situationen på facebook. Opslaget er delt mange gange, og museet håber, at beskeden på den måde kommer ud til de relevante gæster, så da kan blive testet.

Samtidig har museet også opfordret en ansat samt nogle frivillige, gamle købmand, der var på museet søndag, om at lade sig teste.

- Det var dejligt, at vedkommende ringede og fortalte det, lyder det i øvrigt fra museums-direktøren.

VHM åbner igen normalt tirsdag.