Corona: Lokalpolitiker nægter at komme til byrådsmøde

HJØRRING:Som officer af reserven er Venstrepolitikeren Claus Mørkbak Højrup fra Hjørring vant til, at ordrer er noget, man adlyder.

Mandag modtog landets 98 kommuner imidlertid en ordre fra Social- og Indenrigsministeriet, som Claus Mørkbak Højrup er klar til at boykotte.

I lyset af den aktuelle coronakrise nægter han nemlig at møde op til det planlagte byrådsmøde i Hjørring 25. marts. Et møde, politikerne i Hjørring var enige om at forsøge at afholde elektronisk - men som Social- og Indenrigsministeriet kræver bliver afholdt fysisk.

Det synes Claus Mørkbak Højrup harmonerer dårligt med, at statsminister Mette Frederiksen (S) i sidste uge sendte det meste af Danmark hjem - inklusive medlemmerne af Folketinget - for at begrænse coronasmitten.

Ulovligt? Måske. Men så vil jeg udvise civil ulydighed Claus Mørkbak Højrup, Venstre-byrådsmedlem, Hjørring Kommune

"Jeg har aldrig troet, at jeg bevidst skulle boykotte et politisk møde, men jeg kan sige med det samme: ”Jeg deltager ikke i et fysisk møde den 25/3.” Ulovligt? Måske. Men, så vil jeg udvise civil ulydighed", skriver politikeren på sin Facebook-profil og uddyber overfor NORDJYSKE:

- Vi skal blive hjemme som alle andre. Jeg skal nok overleve, men det her handler også om signalværdi overfor omverdenen. Det skriger til himlen, siger Claus Mørkbak Højrup.

Kommunernes Landsforening bad 12. marts Social- og Indenrigsministeriet afklare, om landets 98 byråd og kommunalbestyrelser i lyset af den alvorlige situation enten kan aflyse byrådsmøder - eller alternativt afholde dem på video.

Mandag kom svaret fra ministeriet, og her er holdningen klokkeklar.

Lokalpolitikerne skal mødes og fysisk sidde sammen.

"Med god plads mellem de deltagende medlemmer, god udluftning og så få deltagere som muligt", hedder det bl.a. i det brev, som mandag blev sendt ud til landets kommuner.

Det var kommunaldirektør Tommy Christiansen, Hjørring Kommune, som mandag orienterede kommunens 31 politikere om Social- og Indenrigsministeriets holdning.

- Vi holder selvfølgelig det byrådsmøde, for vi skal overholde loven, og der er ikke kommet en lovændring, som giver mulighed for at suspendere byrådsmøder, konstaterer kommunaldirektøren.

Byrådsmøder er ifølge loven offentlige og skal i princippet derfor også åbne dørene for tilhørere. I Hjørring er der mulighed for at livestreame byrådsmøderne via en aftale med Hjørring Antenneforening, og derfor regner Tommy Christiansen med, at byrådsmødet kan afvikles uden tilhørere.

- Så kan offentligheden følge med via skærmen, siger Tommy Christiansen.

Ældre politikere måske udsatte

Claus Mørkbak Højrup står fast på sin beslutning om at boykotte mødet - lovligt eller ej.

- Argumentationen er, at demokratiet skal foregå i det åbne. Godt argument i enhver anden sammenhæng, men ikke når man tager situationen i betragtning, og alt andet, som regeringen (fornuftigt) har sat i værk, skriver han på Facebook, hvor han også konstaterer, at byrådet i Hjørring har flere ældre medlemmer, der jo betragtes som ekstra udsatte i tilfælde af, at de bliver smittet.

- Herunder en enkelt, som er i kemobehandling, noterer V-politikeren.

NORDJYSKE har uden held forsøgt at træffe Hjørring-borgmester Arne Boelt for en kommentar mandag.