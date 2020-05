Corona-lukket i en halv time

HJØRRING:Smoke-It, der blandt andet sælger e-cigaretter i kælderen på Metropol Shoppingcenter i Hjørring, oplyser i en pressemeddelelse, at man i lørdags måtte lukke for en stund - foranlediget af et besøg fra politiet.

På grund af corona-situationen skal de fleste butikker i landets storcentre nemlig holde lukket - og betjentene mente, at det også skulle gælde Smoke-It i Hjørring.

Da Statsminister Mette Frederiksen 17. marts beordrede alle storcentre om at lukke ned, herskede der tvivl blandt ansatte og butiksejere om, hvilke butikker der hører under ”dagligvarebutikker”, som altså kunne få lov til stadig at holde åbent. E-cigaretkæden fik efter få dage myndighedernes tilladelse til fortsat at kunne holde åbent, så man ikke risikerede at folk i stor stil ville begynde at ryge almindelige cigaretter igen, oplyser Jens Andersen, der er administrerende direktør i kæden.

Efter nedlukningen blev der foretaget nogle telefonsamtaler - og ifølge Jens Andersen fik butikken i Hjørring lov til at genåbne efter en halv times tid.