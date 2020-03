Corona-rygter i Vrå: Forstander-par i frivillig isolation

VRÅ:Via Vrå-portalen ”Den lutspillende gris” har højskoleparret i Vrå, Pia Schnoor og Søren Ottzen, offentliggjort en meddelelse om corona-situationen i relation til dem selv og Vrå Højskole. Parret skriver blandt andet:

”Lige nu florerer (der) et rygte om, at Pia og jeg er ramt af Corona. Det er vi ikke!! Men sidste tirsdag (d. 10.3) var vi sammen med en person til et møde, der sidenhen lørdag ringede og fortalte, at nu var hun indlagt med Corona. Som en ekstra ekstra sikkerhedsforanstaltning valget vi at gå i selvvalgt karantæne indtil på lørdag. Vi er fortsat friske”, lyder det.

”Det er vores tilbageblevne elever også! Vi har nemlig fortsat en gruppe primært udenlandske elever. (...) Fordi de fleste af vores udenlandske elever er her på vilkår, der gør, at vi skal have fat i deres hjemlands organisationer, har det ikke været muligt at sende dem hjem. Vi har 3 danske elever, hvor af 2 ikke har andet hjem end os, og en har en mor som er på coronaafsnittet på sygehus Vendsyssel. Så i alt ca 20 elever pt. Vi har 5000 m2 under tag. Langt de fleste elever har enkeltværelse. 2 ukrainske piger vil dog gerne bo sammen og vi har et kærestepar som også helst vil bo sammen. (...)Eleverne sidder med rigtig afstand i spisesalen, når der er serveret. Eleverne har fået påbud om at blive i Vrå. Vi beder jer respektere sedlerne på vores yderdøre om at man ikke går ind i højskolens bygninger. Brug fortsat gerne vores have og stien op gennem Højskolen.(...)Vi er fortsat voldsomt taknemlige over at bo i Vrå og glæder os til igen at holde fællesspisninger og alt det andet, når dette er drevet over. På afstand stor tak”, skriver parret.tn