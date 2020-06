Corona-situationen på Hjørring-skoler har ikke udviklet sig yderligere, men opmærksomheden på hygiejne og afstand er voldsomt skærpet

HJØRRING:I sidste uge blev to elever på Bagterpskolen og en på Højene Skole testet positive for coronavirus, hvilket betød at de tre klasser, som eleverne går i, blev sendt hjem - sammen med det personale, der havde haft kontakt med klasserne.

Siden er opmærksomheden på virussen blevet markant skærpet på skolen, men der er ikke flere sygdomstilfælde, fortæller lederne for de to skoler, Mads Albertsen og Michael Harritslev fra henholdsvis Bagterpskolen og Højene Skole.

- Vi har heldigvis ikke flere, der er testet positive. Siden eleverne vendte tilbage til skolen har vi haft meget fokus på at holde afstand og en god hygiejne, men samtidig må vi jo også erkende, at, at der var gået lidt hverdag i det - ikke sådan at vi ikke slækkede på afstandskrav og hygiejne, men vi arbejder jo med børn, siger Mads Albertsen.

Alle klasser på de to skoler har fået gennemgået de forskellige forholdsregler omkring afstand, håndsprit og generel hygiejne igen, siger Mads Albertsen, som desuden oplyser, at alle ansatte på de to skoler nu opfordres til at lade sig teste for coronavirus.

- Og så sender vi børn, der har bare antydningen af symptomer på coronavirus, hjem med det samme i mindst 48 timer indtil de enten er testet netative eller er symptomfrie, siger han.