Corona-smitte breder sig på nordjysk plejecenter

SINDAL:Tirsdag kom det frem, at en sygeplejske på VendelboCentret i Sindal var smittet med coronavirus, og i løbet af ugen har testresultater vist, at yderligere fire ansatte var blevet blevet smittede.

Søndag er antallet af smittede blandt plejecentrets ansatte stadig stigende. Det fortæller Leif Serup, der er direktør for Sundheds-, Ældre-, og Handicapforvaltningen i Hjørring Kommune.

- Her til morgen var der ni smittede medarbejdere, og fem er hjemsendte med symptomer, siger Leif Serup.

Blandt plejecentrets beboere er der konstateret en smittet, mens to fra samme afdeling udviser symptomer. VendelboCentret afventer resultaterne fra anden testrunde af beboerne, der blev foretaget i fredags.

Afdelingen med den smittede beboer er skærmet af, så smitten forhåbentlig ikke spreder sig til andre afdelinger. Ifølge Leif Serup skal resultaterne fra fredagens tests vise, om det er nødvendigt at tage yderligere foranstaltninger i de øvrige afdelinger.

- Vi kan ikke vide, om virusen allerede er der, men første testrunde viste heldigvis, at der ikke var flere smittede beboer, siger Leif Serup.

I den afskærmede afdeling er der 15 beboer. For at undgå yderligere smitte skal de så vidt muligt blive i egne boliger.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at beskytte medarbejderne og beboerne. Personalet går med visir og handsker, og generelt gør alt, hvad de kan, for at undgå smittespredning, siger Leif Serup.