Corona-tilfælde på undervisningscenter i Hjørring

CKU Vendsyssel står for "Center for Kompetenceudvikling og Undervisning, Vendsyssel"

CKU Vendsyssels kerneopgave ifølge centerets hjemmeside "i et ligeværdigt samarbejde gennem undervisning og vejledning at etablere muligheden for læring og selvindsigt, således at personer med særlige udfordringer tilegner sig kompetencer til at leve et så selvstændigt liv som muligt".

CKU Vendsyssel består af tre afdelinger, der har specialiseret sig i undervisning, vejledning og rådgivning samt arbejdsmarkedsafklaring. De tre afdelinger er STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), KVU (Kompenserende voksenundervisning) og HV (HjerneVærket).