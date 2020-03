Coronabegrænset byråd vedtager nyt lægehus i Hirtshals

HJØRRING:Byrådsmødet onsdag aften stod i coronakrisens tegn. Byrådssalen havde kun 11 fremmødte i alt - 10 politikere og kommunaldirektør Tommy Christiansen. Resten af byrådets medlemmer fulgte byrådsmødet via internettet eller på Hjørring Anrtenneselskabs byrådskanal.

Et enigt byråd vedtog både kommuneplantillæg og lokalplan og godkendelsen af det nye lægehus i Hirtshals, som skal ligge på den sydlige del af Cirkuspladsen.

Der var kommet seks indsigelser til planerne, men ingen af dem blev fundet vægtige nok til at forhindre etableringen af lægehuset.

- Hirtshals er et lægedækningstruet område. Det nye lægehus vil være med til at sikre, at folk i Hirtshals fortsat kan få deres egen familielæge, sagde formanden for SÆH-udvalget Per Møller (K).

Byrådsmøde i coronaens tid. Foto: Peter Broen

Hjørring Kommune skyder 4,5 millioner kroner og grunden i projektet og staten giver et tilskud på 9,5 millioner kroner. Lægerne lejer sig ind og betaler en husleje til Hjørring Kommune på 375.000 kroner årligt. Huslejen er vurderet efter markedspriserne. Spaden kommer i jorden til august og lægehuset forventes at stå færdigt næste år.

Dan Andersen fra Lokallisten indrømmede, at han har været skeptisk.

- Men det bliver nemt for byens borgere at komme til det nye lægehus, sagde Dan Andersen.

- Vi må bare erkende, at vi løber en risiko. I bedste fald får vi et fantastisk hus. I værste fald kan det blive svært at finde læger og så står vi med et tomt hus uden læger.

Michael Engbjerg fra Dansk Folkeparti så anderledes optimistisk på projektet. Han fortalte, at han fra sin dagligdag som fiskehandler var vant til at købe fisk efter fornemmelsen.

- Vi ved, hvor svært det er at få læger til yderområder, men det nye lægehus hjælper forhåbentligt med til, at læger flytter til Hirtshals i fremtiden.