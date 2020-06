Coronasmitte på nordjysk skole: Elever havde en halv time til at få testresultaterne

HJØRRING:I sidste uge blev en 3. klasse og en 0. klasse på Bagterpskolen sendt hjem, da det blev konstateret, at nogle elever var smittet med coronavirus.

Det betød, at de resterende elever skulle testes for coronavirus. Men ifølge en forældre var det en besværlig proces at finde ud af, om ens barn var smittet eller ej.

- Vi fik beskeden torsdag aften på Aula, at der var en fra klassen, der var blevet smittet, og skolen opfordrede til at få vores børn testet, siger Jes Bastholm, der er far til en af eleverne i 3. klasse på Bagterpskolen.

Fredag skulle alle eleverne forbi egen læge, der kunne henvise til en coronatest. Samme dag fik de fleste elever foretaget testen.

Problemet opstod dagen efter, da børnene skulle have testresultaterne. Voksne vil normalt modtage testresultaterne via e-Boks, men det er ikke en mulighed for børn.

Derfor skulle forældrene selv ringe til sygehuset og få resultaterne. Men tidsrummet, forældrene kunne ringe i, var kun på 30 minutter.

- Alle forældrene ringede ind på samme tid, så det var meget svært at komme igennem. Jeg kan se, at jeg har foretaget 286 opkald til det nummer, siger Jes Bastholm.

Ifølge Jes Bastholm opstod der en kaotisk situation, hvor flere forældre forsøgte alternative måder at få resultaterne. Han hørte fra en anden forældre, at man kunne ringe til Sygehuset i Aalborg og få resultatet.

- Da jeg ringende til Aalborg var de tydeligvis irriteret over, at så mange fra Hjørring ringede for at få testresultater, men de gav os et nummer til en anden sygeplejerske i Hjørring, der kunne give testresultatet, siger Jes Bastholm.

Det var nummeret på sygeplejersken, der står i det hvide corona-telt på parkeringspladsen i Hjørring. Her lykkedes det for Jes Bastholm at få resultatet, efter han kraftigt havde insisteret på at få det.

Der kom pludselig mange

Hos Region Nordjylland er man opmærksom på, at der i løbet af weekenden opstod travlhed ved telefonerne. Dog mener Malene Møller, der er kontorchef i sundhedsplanlægning i Region Nordjylland, at forældrene havde en time at ringe i, men hun bekræfter, at ekspeditionstiden lørdag var for kort.

- Vi kunne se lørdag, at det var alt for kort tid for forældrene, og derfor blev der udvidet på telefonen søndag, siger Malene Møller.

Hun forklarer, at grunden til, at der opstod trængsel ved telefonerne er, at det er første gang, at der kom et udbrud på en skole, hvor man pludselig skulle teste mange elever på samme tidspunkt.

Samtidig blev det besværligt, fordi resultaterne kom i weekenden, og fordi børns testsvar ikke kan ses på Sundhed.dk, som ellers er der, hvor man kan aflæse sit svar. I hverdagen skal man ringe til egen læge for at få resultatet, men i weekenderne har der indtil i søndags været et kort tidsrum til at få svar.

- Vi har udvidet tidsrummet, så fremover kan de ringe til den regionale coronahotline fra 8 til 15 og få testresultaterne, siger Malene Møller.

Sidenhen er yderligere en 4. klasse fra Højene Skole i Hjørring samt en 7. og en 9. klasse Privatskolen i Frederikshavn sendt hjem på grund af coronasmitte. Men med de udvidede ringetider burde lignende situationer ikke opstå igen.