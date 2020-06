Coronasmittet plejehjemsbeboer i Sindal død

SINDAL:Flaget vajer lørdag på halv ved Vendelbocentret i Sindal. Natten til lørdag døde en af beboerne af eller med coronasmitte.

Det oplyser ældredirektør Leif Serup fra Hjørring Kommune til DR Nordjylland.

Han oplyser også, at antallet af smittede personaler nu er øget med tre til ialt 32. Fem ansatte er sendt hjem med symptomer og kan også være smittet. Til gengæld vender to ansatte tilbage - frikendt for corona.

13 beboere er blevet smittet - en er altså død og en anden er indlagt på sygehus.