Coronatest af plejepersonale i fritiden

HJØRRING:Hjørring Kommune opfordrer sine ansatte inden for plejesektoren til at lade sig teste hver anden uge indtil kommunerne, regionen og sundhedsstyrelsens fremtidige testning hver 6. uge bliver indført.

Hjørring Kommune indførte coronatest i to måneder af plejepersonale på plejecentre, i hjemme- og sygeplejen som følge af udbruddet af coronavirus på Vendelbocentret i juni måned. Personalet er blevet testet hver 2. uge i to måneder, men den testperiode er nu tilendebragt.

Den afløses af en fremtidig ordning, som endnu ikke er på plads, som foreskriver test af plejepersonale hver sjette uge.

- Indtil vi har logistikken på plads til den nye test, opfordrer vi vores personale til at lade sig teste hver anden uge på Hjørring Kaserne. Det foregår i personalets fritid, men det er vores indtryk, at folk lader sig teste og faktisk er glade for muligheden. Testen er kun en anbefaling. Ikke et krav fra kommunens side. Det får ingen ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis man siger nej, understreger Leif Serup, direktør for Sundheds- ældre- og handicapforvaltnigen i Hjørring Kommune.

Leif Serup oplyser, at Sundhedsstyrelsen, Regionen og kommunerne arbejder på at finde en model for fremtidig aftale testning hver sjette uge. Denne test skal foretages i arbejdstiden. Det er en større opgave at lave en model med testudstyr og registrering af de pågældende medarbejdere. Alt skal koordineres med regionen.

I forbindelse med udbruddet på Vendelbocentret testede Hjørring Kommune samtlige 3000 borgere,som modtager kommunal syge- og hjemmepleje.

- Ingen var smittede og kun ganske få blandt vores personale testede dengang positivt og blev omgående sendt hjem i karantæne og en smitteopsporing sat i gang, siger Leif Serup.

De effektive handleplaner, der straks blev hevet op af skuffen i Hjørring Kommune efter udbruddet på Vendelbocentret, blev bemærket af statsminister Mette Frederiksen, som offentligt roste kommunen for indsatsen.