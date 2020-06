Coronaudbrud på skole i Hjørring: - To klasser er sendt hjem

HJØRRING:To børn på Bagterpskolen i Hjørring er konstateret smittet med corona, og det har sat beredskabet i gang.

Torsdag aften blev forældrene i de to klasser orienteret om situationen, og foreløbig blev de bedt om at holde deres børn hjemme. Samtidig er de lærere og det personale, der har tættest kontakt med de to klasser også sendt hjem

- Vi er lige nu nu ved at finde ud af, hvad der skal ske yderligere. Det er jo en svær situation. Der er 200-300 børn i indskolingen, og der er jo en vis kontakt og de rører ved de samme ting i løbet af skoledag, selvom vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer, siger skoledistriktsleder, Mads Albertsen

Foreløbig bliver forældrene til børnene i de to klasser opfordret til at lade deres børn teste for corona.

