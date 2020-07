Coronavirus forsinker ny færge - direktør garanterer kunders køb

HIRTSHALS:Søndag 23. august sejler Fjord Line-katamaranen Fjord Cat med sikkerhed sin sidste tur på ruten mellem Hirtshals og Kristiansand. Hvordan rederiet derefter vil sikre, at passagerer med billet til overfarten kommer over, er derimod usikkert.

Det bliver i hvert fald ikke med rederiets nye katamaranfærge Fjord FSTR, der er udset til at tage kampen op med konkurrenten Color Lines Super Speed 1 og 2, som sejler på samme rute.

Det fastslår Fjord Lines øverste direktør, Richard Ternblom.

- Præcis hvilket fartøj, vi sætter ind efter 23. august, ved vi endnu ikke, men vi tager hånd om alle de kunder, der har bookinger hos os, selv om nybygningen ikke kommer på plads. Det er en selvfølge, garanterer Fjord Line-direktøren.

Richard Ternblom, CEO i Fjord Line, garanterer, at alle kunder med reservationer til en overfart mellem Hirtshals og Kristiansand efter 23. august vil blive betjent. Foto: Styrk Fjærtoft/Fjord Line

Årsagen til den forsinkede ankomst af Fjord FSTR er den verdensomspændende coronapandemi.

- Vores problem er selvfølgelig Covid-19, som også har ramt værftet. Færgen er færdigbygget og ligger i vandet. Alle systemer og interiør er på plads. Det, som mangler, er kommissioneringen af færgen, oplyser Richard Ternblom.

Kommissionering er et udtryk, som beskriver den kvalitetsstyringsproces, som verificerer, dokumenterer og tester, at et byggeri opfylder de specificerede krav.

- Og de, der skal stå for det, kan ikke flyve til Filippinerne og få lov til at rejse ind. Karantænebestemmelser og lukkede grænser er problemet, konstaterer Richard Ternblom.

Ifølge norske medier koster den nye katamaran i omegnen af 700 millioner norske kroner.

Fjord Line råder i dag over fire færger. MS Bergensfjord og MS Stavangerfjord sejler på ruten mellem Hirtshals, Stavanger, Bergen og Langesund. MS Oslofjord, som tidligere hed Bergensfjord og sejlede mellem Hirtshals og Bergen, sejler i dag på rederiets overfart mellem Sandefjord i Norge og Strömstad i Sverige. Den færge har i perioder under coronakrisen også været indsat på ruten mellem Langesund og Hirtshals.

Endelig råder Fjord Line altså i halvanden måned endnu over katamaranen Fjord Cat.