Cykeltyveri løb op i 200.000 kroner

HJØRRING: Tabet ved det spektakulære cykeltyveri natten til fredag i sidste uge i Hjørring er nu gjort op. 11 cykler til en samlet værdi af ca. 200.000 blev stjålet fra Vendelbo Cykler på Fuglsigvej i Hjørring. Det oplyser politiassistent Michael Karstenskov fra Lokalpoliti i Hjørring.

Cyklerne blev stjålet at tyvene havde skruet tagplader af og derefter brudt igennem loftsbeklædningen, så de med en lang stang med en krog kunne hejse cyklerne op igennem taget. Selvom der er videoovervågning i hos cykelhandleren, så er det ikke mulig at se andet end tyvenes arme og hænder på billederne.

Til gengæld har politiet skaffet sig DNA-materiale fra "fiskestangen" - en tabt aluminiumstang med en krog på.

Cykelhandleren blev for knap to år siden udsat for et lignende indbrud. Dengang blev der stjålet 14 cykler til en samlet værdi på omkring 200.000 kr.

Fremover vil de brugte cykler og børnecykler dog få en plads på første sal hos cykelhandleren.