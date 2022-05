Ditte og Arne elsker deres knæhøje græsplæner

HJØRRING:Ditte og John Hjørringgaard. Susanne og Arne Boelt.

Fire have-ejere, der for tre år siden besluttede sig for at skrotte græsplænen.

Arne Boelt var dengang borgmester i Hjørring Kommune og medvirkede ligesom Ditte Hjørringgaard i tv-serien på DR 1 "Giv os Naturen tilbage", der blev sendt i september 2020. I foråret 2023 kommer der en opfølger - en toer.

"Naturkommunen blomstrer vildt" og tv-serien kan du høre mere om på Naturmødet, der åbner på torsdag 19. maj kl. 14 på havnen i Hirtshals.

Torsdag, fredag og lørdag er der 143 debatter på Naturmødet, og Nordjyske har i denne artikel valgt at fokusere på projektet med de vilde haver, der i 2022 er oppe på 764 tilmeldte haver i Hjørring Kommune.

Hvordan er det så gået hjemme hos Arne og Susanne i Sindal og Ditte og John i Hjørring? Har de stadig valgt at lade græsset gro vildt i deres parcelhushaver eller er robotplæneklipperen kommet ind i deres liv?

Ex-borgmester Arne Boelt er fortsat sit gamle bramfri jeg med en velvalgt kommentar til pressen.

- Jeg klipper selvfølgelig stadig stierne i min have. Andre burde virkelig gøre det samme og lade være at synes, at de har brug for en parklignende have. Mindre plæner kan også gøre det. Korte græsplæner gør intet godt for biodiversiteten, fortæller han i telefonen på vej til et møde og siger også:

- Susanne har sine bede ude foran huset, hvor hun kan have sine Rhododendron og andre blomster, fortæller han.

Arne Boelt i 2019, da der sidst var Naturmøde i Hirtshals, og hvor han lod sin græsplæne gro hjemme i Sindal. Den vilde have har han holdt fast i og anbefaler andre at skabe en mere insektvenlig have. Arkivfoto: Laura Guldhammer

Tæt på Hjørring Bjerge lyder meldingen fra Ditte Hjørringgaard, at hun er meget begejstret for sin vilde have.

Ditte Hjørringgaard blev for tre år siden kendt, da hun lagde sin have om og medvirkede i DR-serien Giv os naturen tilbage. Hun er fortsat meget begejstret for de blomsterfrø, hun har fået af Hjørring Kommune, der kalder sig Naturkommunen blomstrer vildt. Foto: Bente Poder

- Det giver en helt anden ro. Før 2019 havde vi en standardhave med nyslået græs, der skulle stå knivskarpt, hvis vi skulle få uventede gæster eller naboen kiggede over hækken. Bedene skulle luges og kanterne være skarpe. Vi lavede ikke noget om i haven uden en haveplan.

Vilde blomster er der sået her ved siden af indkørslen. Før lugede hun bede som dette. Foto: Bente Poder

- Nu sår jeg vilde blomster i et bed ved siden af indkørslen og ser, hvad der sker. Vi har også plantet solbær, ribs og blåbær. I det hele taget går bare i gang nu med noget nyt.

Hvis man vil lægge sin have om, handler det om at lære sig selv at tænke på det at have en have på en helt anderledes måde, fortæller Ditte Hjørringgaard.

Dittes have på Skrænten i Hjørring.

- Som have-ejere prøver vi os frem, det gjorde vi ikke før, vi meldte os til tv-serien "Giv os naturen tilbage", siger hun.

Arne Boelt fortæller, at han oplever, at der er kommet flere insekter i haven. Når man omlægger haven øges biodiversiteten.

- Forleden talte vi om, at der var en sommerfugl i haven, vi ikke havde set før.

Ditte Hjørringgaard har to drenge, som også skal have deres plads i familiens have. Derfor har de stadig græsområder i haven tæt på Hjørring Bjerge. Foto: Bente Poder

Ditte Hjørringgaard er virkelig blevet meget klogere på, hvilke planter, der giver mere biodiversitet, og hun stiller gerne op og fortæller om egne erfaringer for eksempel i det landsdækkende Videncenter Bolius' magasin.

Læs artiklen på bolius.dk

Arne Boelt slår alt græsset ned om efteråret og kan så se næste forår, at græsset bliver 30-40 cm.

- Stierne i haven slår jeg så to gange om ugen, så vi kan gå igennem vildnisset.

Han er glad for det lille bidrag, han giver til biodiversiteten. Og opfordrer andre til at gå samme vej.

- Der er for mange tætklippede græsplæner i Danmark, mener Arne Boelt.

Ditte Hjørringgaard blev for tre år siden kendt, da hun lagde sin have om og nu hører vi om erfaringerne, når hun er med på Naturmødet. Foto: Bente Poder

Naboerne har taget imod de to vilde haver med godt humør. Kommer måske med en bemærkning til de mange mælkebøtter i Dittes fliser.

Ditte Hjørringgaard blev for tre år siden kendt, da hun lagde sin have om og medvirkede i DR-serien Giv os naturen tilbage. Foto: Bente Poder

Hun synes, det har været befriende at være med i projektet, og hun er her tre år efter stadig begejstret. Hjørring Kommune har i øvrigt hjemmesiden Naturkommunen med et kort over alle de have-ejere, der er med og andre informationer.

Naturkommunen.dk