Da Vibeke fandt roen: - Jeg behøver ikke længere at løbetræne i frokostpausen

HJØRRING:Kold luft ind gennem næsen og dybt ned i lungerne, og så varm luft ud samme vej. Det handler meget om fokus på en god vejrtrækning i Hjerterummet, Svinget 1A, som er stedet for yoga, meditation og healing i Hjørring.

Jeg kunne jo ikke stille op som kandidat for Venstre med en hvid turban på Vibeke Haaning, Virksomhedsejer, Hjørring

- Jeg behøver ikke længere at træne til en ironman og løbe i frokostpausen for at finde ro og dæmpe rastløsheden. Men Jeg har altid haft en masse energi, som jeg forsøger at bruge til noget positivt, fortæller 54-årige Vibeke Haaning smilende, da hun hurtigt har skiftet til bare tæer og viser rundt i det store lyse yoga-studie med tilstødende mindre behandlerrum. Fra Vibeke var 40 til hun blev 50 år stod den på hård fysisk træning, og hun gennemførte en ironman om året. Men så skete der noget afgørende.

Det har altid været der