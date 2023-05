Dagligvare-kæde trækker stikket i Hjørring efter blot syv måneder: - Butikken har klaret sig fint

HJØRRING:Det er slut med at hente billige Pepsi Max og Royal Classic i Basalt i Bispensgade i Hjørring.

Salling Group har besluttet at trække stikket til kæden Basalt.

Det oplyser kædechef i Basalt, Henrik Nielsen.

Konceptet var, at Basalt skulle tilbyde lave priser på basale dagligvarer ved at halvere omkostninger til blandt andet energi - væk var eksempelvis køle- og frostvarer og dermed halvdelen af omkostningerne til energi.

Men nu lukker Basalt altså, og i alt 219 medarbejdere står til at miste jobbet.

I Nordjylland ligger der kun én Basalt - i Hjørring, som åbnede 10. november.

Ser anderledes ud

- Butikken i Hjørring har klaret sig fint. Men verden ser meget anderledes ud, end da vi startede i efteråret. Der er sket en god udvikling på energipriser og inflation, siger Henrik Nielsen.

For ikke så mange måneder siden, var verden et mere usikkert sted end i dag. Basalt troede på, at kunderne havde et ekstra behov for at købe varer til en langt billigere pris, end man kan købe andre steder.

- Vi har fået nogle testerfaringer, og nogle af teserne er, at den danske forbruger er meget tilbudsdrevet. Der findes et hav af tilbudsaviser, som ligger i postkassen, og de bliver læst. Og så kører man efter de billigste tilbud. Hos Basalt har vi ikke reklameret, vi har bare sørget for, at priserne er på plads og ligger 20 procent under andre priser, siger Henrik Nielsen.

Han oplyser, at Basalt i Hjørring ikke bliver ført tilbage til en "almindelig" Nettobutik.

I alt 11 Basaltbutikker lukker i Danmark, og de ansatte bliver ansat i andre Nettobutikker.