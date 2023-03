Dagligvarekæde vover pelsen: Offentliggør åbningsdato på ny butik

HJØRRING:Da Aldi-kæden kollapsede i Danmark, betød det samtidig, at konkurrenten Lidl overtog en række af de lukkede dagligvarebutikker. Det betyder blandt andet, at Lidl nu står på spring til at rykke ind på adressen Skagensvej 100 i Hjørring.

Inden åbningsdagen skal butikken dog forvandles fra Aldi-konceptet til en spritny Lidl-butik - og for cirka to uger siden lød beskeden fra Lidl sådan her:

- Vores plan er jo, at vi gerne vil lave verdens fedeste Lidl-butik, og det skal også helst gå så hurtigt som muligt. Hvis alt går godt, så skal butikken gerne åbnes inden sommerferien - forhåbentlig i maj eller juni, sagde Mads T. Nielsen, der er udviklings- og ejendomsdirektør i Lidl.

Men nu viser det sig, at Lidl tilsyneladende er kommet så meget længere i klargøringen af butikken, at en mere præcis åbningsdato kan meldes ud. Og den ligger oven i købet ikke så langt ude i fremtiden, som det i første omgang var forventet.

Et skilt med teksten: "Vi åbner 11. maj" er nemlig netop blevet opstillet ved butikken.

Det specielle ved den pågældende dagligvareforretning er i øvrigt, at den er stort set ny. Så sent som 2. december 2022 åbnede Aldi den nybyggede butik - efter at den foregående butik på adressen var blevet revet ned. Men blot syv dage efter åbningen blev det meldt ud, at Aldi havde tænkt sig at trække sig ud af det danske dagligvaremarked. Og dermed var den nybyggede butik altså dødsdømt.

Men nu genopstår den altså snart som en Lidl-butik.