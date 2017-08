Damjanovic reddede Fortuna

HJØRRING: Fortuna Hjørring var meget tæt på at lide årets første pointtab allerede i anden spillerunde, men så dukkede Nevena Damjanovic op og scorede det forløsende sejrsmål i dommerens overtid.

- Vi styrede jo kampen, men vi kunne ikke rigtigt få udbytte af vores spilovertag. Men det er klart, at når vi kommer ned bag dem så mange gange, som vi gjorde, så skal det give resultat på et tidspunkt, siger træner Brian Sørensen.

- Vi kom skidt fra start, hvor de også bragte sig foran, men det fik vi heldigvis svaret hurtigt tilbage på. Så fik vi lavet nogle justeringer på vores spil, og det gav resultat, så vi styrede resten af første halvleg, og der burde vi egentlig også have lukket kampen. De overraskede os en del ved at presse os højt i starten af kampen, siger han.

Allerede onsdag skal Fortuna i ilden igen, og denne gang hedder modstanderen Odense Q.

- På mange måder kommer kampen nok til at minde om kampen mod Kolding. De kommer til at stå dybt og solidt på banen, og så er det op til os at styre kampen. men det er absolut ikke en modstander, der skal undervurderes. De har fået samlet sig et meget erfarent hold i Odense, siger Brian Sørensen.