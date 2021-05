Dana Cup aflyses også: - Umuligt at gennemføre

HJØRRING:Til stor skuffelse for tusindvis af unge fodboldspillere verden over er det nu en kendsgerning, at årets udgave af den store turnering Dana Cup må aflyses - lige som det skete i 2020.

Det fremgår af en pressemeddelelse oven på genåbningsaftalen, der faldt på plads natten til tirsdag.

- Vi havde håbet til det sidste, men udmeldingen fra regeringen tvinger os til at tage konsekvensen og melde ud. Der bliver ikke en Dana Cup 2021, siger turneringens direktør Jette Andersen.

Det blev afgørende, at turneringen ikke må afvikles med overnatning. Så nu rettes blikket mod Dana Cup 2022.