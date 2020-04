Dana Cup og Fortuna Hjørring smelter sammen og fyrer ansatte

Med et totalt indtægtstab hos Dana Cup i 2020 og en fuldstændig uforudsigelig og sandsynligvis usikker fremtid har ”Dana Cup-koncernen” har Dana Cup og Fortuna Hjørring besluttet sig for at trimme organisationen. Torsdag blev i alt 11 medarbejdere afskediget.

Afskedigelserne er en direkte konsekvens af corona-krisen, der betyder, at Dana Cup 2020 er aflyst. Ledelsen arbejder nu på en koncernstruktur, hvor Dana Cup og Fortuna rykker tættere sammen.

- Vi får ikke en Dana Cup i 2020, og er usikre på, hvorledes fremtiden tegner sig. Hos Dana Cup Travel - der kører Dana Cup Sportscenter - er indtægterne også forsvundet, Derfor er vi også tvunget ud i en større rationalisering, som medfører afskedigelser, siger Dana Cups direktør Jette Andersen.

Fortuna siger farvel til fem medarbejdere, Dana Cup Travel tre og Dana Cup tre ansatte

- Samtidig med, at vi er meget kede af, at skulle sige farvel til så mange, er vi overbevist om, at det er en nødvendighed, såfremt aktiviteterne i koncernen skal bevares, siger Birgit Melgaard Christensen og Jette Andersen i en pressemeddelelse.

Dystre udsigter

Udsigterne til en ny Dana Cup og afvikling af en sponsorat-indbringende Ligaturnering er dystre. Det er forhold, der afgøres af omgivelserne, og som man i koncernen ikke kan gøre meget ved.

Derfor er ledelsen ifølge pressemeddelelsen – efter et grundigt forberedelsesarbejde – nået frem til en administrativ organisatorisk sammensmeltning.

- Selv om vi har fået del i statens pakke med penge til lønkompensation bliver der tale om et kæmpeunderskud og altså mangel på driftsmidler. Hvad Corona-pakkerne ellers kommer til at hjælpe med er totalt usikkert. For os er der dog en ting, som er sikker: Skal vi igennem det her – og det skal vi naturligvis – må organisationen trimmes og samarbejdes i endnu større omfang. Vi vil gøre alt for at opretholde vores placering i toppen af dansk kvindefodbold og ikke mindst arbejdet i vores brede ungdomsafdeling, siger Birgit Melgaard Christensen.